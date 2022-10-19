Ящик водки от Путина и душевное письмо Берлускони. В Италии разгорелся скандал из-за России и Украины

На записи, которую публикует газета La Presse, Берлускони, в частности, сказал: «Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними находимся в состоянии войны, потому что мы поставляем Украине оружие и поддерживаем ее. Я свое мнение лично выразить не могу, потому что если оно дойдет до прессы – случится катастрофа. Но я очень, очень обеспокоен».

Далее Берлускони говорит: «Я снова начал довольно много общаться с Путиным – в том смысле, что на мой день рождения он послал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками Ламбруско и таким же приятным письмом».

По данным издания, это выступление прозвучало на закрытой встрече Берлускони с депутатами, избравшимися в парламент от его партии «Вперед, Италия!»

Днем в среду на слова Берлускони отреагировала Европейская комиссия. Ее представитель заявил, что страны вольны сами выстраивать двусторонние отношения, уважая при этом политику и позицию Евросоюза в целом, который в случае Путина «сводит отношения к минимуму».