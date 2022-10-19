В Италии разгорелся скандал из-за аудиозаписи выступления бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Судя по публикации газеты La Presse, один из самых известных итальянских политиков рассказал однопартийцам, что обменивался с российским президентом Владимиром Путиным подарками в виде ящика водки и бутылок вина, а также «приятными письмами».
Ящик водки от Путина и душевное письмо Берлускони. В Италии разгорелся скандал из-за России и Украины
На записи, которую публикует газета La Presse, Берлускони, в частности, сказал: «Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними находимся в состоянии войны, потому что мы поставляем Украине оружие и поддерживаем ее. Я свое мнение лично выразить не могу, потому что если оно дойдет до прессы – случится катастрофа. Но я очень, очень обеспокоен».
Далее Берлускони говорит: «Я снова начал довольно много общаться с Путиным – в том смысле, что на мой день рождения он послал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками Ламбруско и таким же приятным письмом».
По данным издания, это выступление прозвучало на закрытой встрече Берлускони с депутатами, избравшимися в парламент от его партии «Вперед, Италия!»
Днем в среду на слова Берлускони отреагировала Европейская комиссия. Ее представитель заявил, что страны вольны сами выстраивать двусторонние отношения, уважая при этом политику и позицию Евросоюза в целом, который в случае Путина «сводит отношения к минимуму».
Контакты между европейскими и российскими политиками не запрещены, но их приоритетом должно быть «донесение позиции ЕС по нелегитимному вторжению и агрессии в отношении Украины и призывы к российским коллегам немедленно его прекратить и начать соблюдать международное право», считает ЕС. «Европейский союз единогласно осуждает агрессивную войну России против Украины», – добавил представитель Еврокомиссии.
Друг Сильвио
После того, как газета опубликовала аудиозапись, партия «Вперед, Италия!» заявила, что она – как сам Берлускони – относятся к войне России с Украиной точно так же, как Европа и США. «Места для неопределенности в этом вопросе нет и никогда не было», – сказано в заявлении.
Официальный представитель партии также утверждает, что Берлускони имел в виду не последний свой день рождения, 29 сентября 2022 года, а «рассказал старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде».
86-летний Берлускони не впервые говорит о своей близости с Путиным. Занимая должность премьер-министра, он не раз с ним встречался, а сам Путин называл Берлускони своим другом и союзником.
В сентябре этого года Берлускони заявил, что Москва хочет поставить у власти в Киеве «приличных людей», что также вызвало скандал.
«Путина толкнуло население России, его партия, его министры, на то, чтобы придумать эту спецоперацию, – сказал тогда Берлускони. – Войска должны были войти, дойти до Киева за неделю, сменить правительство Зеленского на "приличных людей" – и потом уйти. Вместо этого они столкнулись с сопротивлением, которое подогрели всевозможные поставки оружия с Запада».
В сентябре на вопрос о комментариях Берлускони советник президента Украины Михаил Подоляк отреагировал достаточно сдержанно, сказав, что бывший премьер Италии склонен «занимать сторону победителей, и это точно не Россия и не Путин».
Скандал на фоне распределения министерских портфелей
Публикация аудиозаписи, на которой Берлускони рассказывает об обмене подарками с Путиным, вызвала резкую критику проигравших на недавних выборах партий, которые в ближайшее время станут оппозиционными.
Победу в результате голосования одержали правые во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, которая официально займет пост премьер-министра на следующей неделе. Таким образом впервые в послевоенной истории Италии власть получат представители крайне правого политического движения.
«Вперед, Италия!» входит в коалицию большинства с «Братьями Италии» и «Лигой» бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини. По данным прессы, движение Берлускони претендует в числе прочего на пост министра иностранных дел страны, а также еще несколько министерств.
Впрочем, Мелони в прошлом резко критиковала российскую войну в Украине, называя аннексию украинских регионов Москвой «проявлением неоимпериалистического советского видения». Она также поддерживала введение санкций против России.
Однако Сальвини, как и Берлускони, до украинской войны одобрительно высказывался о Путине и его политике, и даже появлялся на публике в футболке с лицом российского президента.
Во вторник новоизбранный спикер нижней палаты итальянского парламента Лоренцо Фонтана из партии «Лига» призвал к осторожности с санкциями в отношении России, заявив, что они повредят экономике Европы. К такой риторике в прошлом часто прибегали российские власти.
Как напоминает газета Financial Times, Фонтана известен как ярый противник однополых отношений и миграции, а также союзник России. По данным издания, в 2014 году Фонтана ездил в Крым как наблюдатель на так называемом «референдуме» о присоединении к России и носил футболку с лозунгом «Нет санкциям против России!».
FT также цитирует слова Фонтаны о том, что «народ Крыма чувствует, что он вернулся на родину, и ЕС должен притормозить с санкциями против России».
При этом спикером верхней палаты парламента Италии стал представитель «Братьев Италии» Иньяцио Ла Русса, который в числе прочего известен тем, что любит коллекционировать фашистскую символику и бюсты диктатора Бенито Муссолини.