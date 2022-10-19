«Хотели бы вы увидеть, как Владимир Путин отправляется в тюрьму?» – спросила журналистка немецкого издания Deutsche Welle у министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. В ответ на это министр предложил вместо тюрьмы отправиться российскому президенту в ад.
ВИДЕО ⟩ Глава МИД Эстонии хотел бы увидеть Путина не в тюрьме, а в более подходящем для него месте
Глава МИД Эстонии хотел бы увидеть Путина не в тюрьме, а в более подходящем для него месте
"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"— DW Politics (@dw_politics) October 19, 2022
Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM
«Ни один народ в Европе не может спать спокойно, пока у власти находится путинский режим», – объяснил министр иностранных дел Рейнсалу журналистке DW Нине Хаас.
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