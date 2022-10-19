Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Глава МИД Эстонии хотел бы увидеть Путина не в тюрьме, а в более подходящем для него месте

rus.postimees.ee
Глава МИД Эстонии хотел бы увидеть Путина не в тюрьме, а в более подходящем для него месте
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 3
Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Madis Veltman

«Хотели бы вы увидеть, как Владимир Путин отправляется в тюрьму?» – спросила журналистка немецкого издания Deutsche Welle у министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. В ответ на это министр предложил вместо тюрьмы отправиться российскому президенту в ад.

«Ни один народ в Европе не может спать спокойно, пока у власти находится путинский режим», – объяснил министр иностранных дел Рейнсалу журналистке DW Нине Хаас.

Ключевые слова
Наверх