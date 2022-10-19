ВИДЕО ⟩ Глава МИД Эстонии хотел бы увидеть Путина не в тюрьме, а в более подходящем для него месте

«Хотели бы вы увидеть, как Владимир Путин отправляется в тюрьму?» – спросила журналистка немецкого издания Deutsche Welle у министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. В ответ на это министр предложил вместо тюрьмы отправиться российскому президенту в ад.