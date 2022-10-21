Владислав Велижанин ⟩ Испанский дневник: небывало жаркое лето как предвестник природных катаклизмов

Лето 2022 года, проведенное мною в Испании, оказалось богатым на экстремальные климатические явления. Ни с чем подобным мне не доводилось сталкиваться ранее в Эстонии. Беспощадная жара, вездесущая засуха и масштабные лесные пожары, которые я увидел этим летом на Иберийском полуострове, заставляют задуматься об изменении климата, которое на глазах набирает темп, по всей видимости, опережая некоторые даже и без того пессимистичные прогнозы.

Сиеста длиною в день

Не секрет, что Испания всегда была известна жаркой погодой, но это лето отличалось от всех предыдущих. Я общался со множеством разных людей и в Мадриде, и на юге в сельской местности, и в традиционно более прохладных горных районах. Все мои собеседники как один жаловались на жару, и на мой уточняющий вопрос одинаково отвечали, что никогда еще на их памяти погода не была настолько невыносимо знойной. Действительно, в Мадриде мы сталкивались с температурой в 41-42 градуса жары, которая держались практически весь день, да и некоторыми ночами также температура оставалась стабильной высокой, так что усталость от зноя накапливалась день ото дня без перерыва.