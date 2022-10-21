Аномально высокая температура воздуха, наблюдавшаяся минувшим летом в Испании и Португалии, является тем звоночком надвигающейся климатической катастрофы, который ни в коем случае не должны игнорировать даже жители Северной Европы, включая Эстонию, пишет гражданский журналист Владислав Велижанин.
Владислав Велижанин ⟩ Испанский дневник: небывало жаркое лето как предвестник природных катаклизмов
Лето 2022 года, проведенное мною в Испании, оказалось богатым на экстремальные климатические явления. Ни с чем подобным мне не доводилось сталкиваться ранее в Эстонии. Беспощадная жара, вездесущая засуха и масштабные лесные пожары, которые я увидел этим летом на Иберийском полуострове, заставляют задуматься об изменении климата, которое на глазах набирает темп, по всей видимости, опережая некоторые даже и без того пессимистичные прогнозы.
Сиеста длиною в день
Не секрет, что Испания всегда была известна жаркой погодой, но это лето отличалось от всех предыдущих. Я общался со множеством разных людей и в Мадриде, и на юге в сельской местности, и в традиционно более прохладных горных районах. Все мои собеседники как один жаловались на жару, и на мой уточняющий вопрос одинаково отвечали, что никогда еще на их памяти погода не была настолько невыносимо знойной. Действительно, в Мадриде мы сталкивались с температурой в 41-42 градуса жары, которая держались практически весь день, да и некоторыми ночами также температура оставалась стабильной высокой, так что усталость от зноя накапливалась день ото дня без перерыва.
Традиционный перерыв в активной жизнедеятельности с 15 до 17 часов на этом фоне теряет особый смысл, так как для того, чтобы избежать жары, сиесту приходится растягивать практически на весь день. В этом году люди умирали от перегрева, от проблем с сердцем и других болезней, обострившихся на фоне аномальной жары. Эта тенденция, к сожалению, заметна не только в Испании, но, например, уже и в Эстонии, по крайней мере, в течение последних лет. Тем не менее, большинство людей, конечно же, жару пережило, отделавшись лишь перенесенным дискомфортом, а общество продолжало функционировать и все нужные работы не переставали выполняться.
Пока множество людей переживало жару, запираясь от нее в своих домах и офисах, некоторые жители Испании не могли себе позволить оставаться дома, что получалось у них даже во время пандемии. Испанцы, кстати, вопреки некоторым стереотипам, работают — по моим впечатлениям — усерднее и прилежнее, чем жители Эстонии, и этим они похожи больше на украинцев. В Испании, впрочем, фермеры опираются на приезжих из Африки и Латинской Америки, которые умудрялись этим летом работать и в полях, и на стройках в сорокоградусную жару, выполняя любую необходимую работу вопреки всем неудобствам. По моим ощущениям, те, кто продолжал работать на улице под палящим солнцем, делали это на пике человеческих возможностей, иногда буквально умирая на рабочем месте.
Климатический «локдаун» не за горами?
Размышляя над этим опытом, я задаюсь тревожным вопросом: если нам уже становится тяжело, то что будет в последующие годы? Ведь если верить оценкам климатологов, глобальное потепление уже настало, но «еще ничего и не начиналось» в плане самых катастрофических последствий. Понятно, что температура уже выросла и продолжительность волн жары тоже увеличилась, но предполагается, что у нас еще остается несколько десятилетий перед тем, как среднегодовые температуры на земном шаре поднимутся на какое-то аномальное значение. Сколько еще мы сможем выдерживать этот рост температур? Когда целыми обществами придется начать закрываться в отдельные дни на «климатический локдаун»? И если всего этого раньше не было и в Испании, а теперь есть, то, вполне вероятно, такая беда может прийти и в Эстонию?
Как скоро наступит время, когда из-за жары нам придется мириться с очень большими изменениями в нашей жизни? Например, если в июле придется откладывать строительные и дорожные работы, потому что асфальт просто плавится под солнцем? Притом, естественно, всегда остается работа, которую невозможно отложить, потому что Испания, допустим, пострадала от огромного количества лесных пожаров.
Любой, кто был рядом с пожаром, представляет, насколько это сама по себе экстремальная ситуация, а теперь приходится добавить к этому и нечеловеческую погоду. Именно в таких условиях пожарным Испании и Португалии приходилось очень часто работать этим летом, и дальше будет только тяжелее. И, конечно, не забудем и о том, что несмотря на наши усилия, пожары продолжают уничтожать места обитания животных, сельские угодья и т.п.
Страх и ненависть в Португалии
Путешествуя на машине по маршруту из Мадрида в соседнюю с Испанией Португалию, я видел своими глазами огромные выгоревшие поля, языки пламени и столпы дыма вдоль дороги, которые прямо-таки разносились над землей. Иногда я даже начинал сомневаться, можно ли вообще ехать дальше? Не окажусь ли я внезапно в кольце огня, продолжая двигаться вперед на автомобиле? То есть угроза природных бедствий стала настолько близкой и реальной, что она начинает касаться каждого, кто хоть иногда покидает свою квартиру, если эта квартира, конечно, сама не окажется на пути лесного пожара, что тоже вполне возможно в зависимости от ее расположения. К слову, Португалия настолько сильно страдала этим летом от пожаров, что едкий дым оттуда в августе достиг Мадрида, чему я также был свидетелем, так сказать, не вставая с дивана.
Интересно, кстати, что в Испании придумали довольно инновационный метод предотвращения пожаров, устраивая выпас овец и коз таким образом, чтобы они передвигались стадами вдоль лесных массивов. Таким образом бредущие стада создают естественные преграды для огня, потому что животные подчистую съедают всю растительность там, где она представляет угрозу в смысле поддержки распространения пламени. И вот это такой парадокс, который в Испании особенно заметен: сам по себе выпас животных, как мы знаем, является одним из факторов, что способствуют потеплению климата, потому что животные вырабатывают метан и выделяют его в атмосферу, что создает парниковый эффект. Но в то же время именно выпас овец помогает бороться с некоторыми из последствий глобального потепления.
«Зеленый разворот» без перегибов
В страдающей от потепления климата Испании я обнаружил необходимость чаще привычного садиться за руль. Хотя автомобиль — именно то, что во многом способствует выбросам углекислого газа в атмосферу, нагревает ее и создает все эти негативные последствия для климата. Тем не менее, глобальное потепление затрагивает всех и каждого, поэтому, с одной стороны, люди, которые живут в больших странах с низкой плотностью населения, как Испания, зачастую просто не могут отказаться от личного транспорта.
В то же время, проживая в центре Таллинна, можно с куда меньшими неудобствами обходиться трамваями и велосипедами. Поэтому всем, в первую очередь городским жителям, кто может отказаться от личного автомобиля, следует это сделать ради тех, кто не в состоянии себе это позволить, ведь в итоге страдаем от глобального потепления мы все, как бы далеко мы друг от друга не находились.
Также каждый может помочь в борьбе с изменением климата, отказавшись от поедания мясных продуктов, предотвратив тем самым увеличение спроса на мясо, производство которого действительно сообщает ускорение процессу глобального потепления. Конечно, нельзя сказать, что решение заключается в том, чтобы ликвидировать всю индустрию животноводства или всем отказаться от автомобилей. Они приносят нам много пользы в определенных случаях. Однако в тех случаях, где это разумно, менять наши привычки надо обязательно.
Если мы проигнорируем звоночки надвигающейся климатической катастрофы, то окружающая среда не оставит нам выбора: просто жить так, как мы привыкли, станет невозможным. Из-за жары, из-за пожаров или волны «климатических беженцев», которым придется бежать от всего этого из самых проблемных регионов. Создающаяся из-за этих факторов напряженность быстро распространится на весь окружающий мир.
Поэтому от изменений нам в любом случае не уклониться: вопрос только в том, готовы ли мы контролировать процесс перехода к более устойчивому образу жизни, также называемому «зеленым разворотом», или же нам придется уже по факту адаптироваться к новым условиям, которые постепенно будут становиться все суровее, как бы мы не пытались обосновать свое бездействие.
Вернуться в пещеры – не выход
Наконец, меня очень сильно измучила этим летом в Испании засуха, которая гораздо страшнее жары, ведь от солнца все-таки можно спрятаться дома. Кстати, интересный факт: многие испанцы до сих пор живут в пещерах. Это было удивительным открытием для меня: в Гранаде даже существует музей, примерно как Музей Рокка-аль-маре под открытым небом, только с различными обжитыми пещерами из совсем недалекого прошлого. В этом же стиле действует и множество отелей. Так вот, от жары можно уйти в пещеру, но вот с водоснабжением возникают непреодолимые сложности, к которым в Эстонии я не привык.
В провинции Уэльва, где я провел несколько замечательных недель в августе, с начала лета ввели график подачи воды. Сначала ее перекрывали только на ночь, потом к этому также добавилось перекрытие воды на несколько часов после обеда. Так я ощутил на себе эту беспомощность, когда вода просто не течет из крана, и если ты заранее не подготовился, воды не будет. Дело, конечно, не в том, что жадное правительство не хочет поставлять воду людям; вода действительно высохла, и опустевшие реки и озера тому свидетели.
Поэтому на дорогах Уэльвы я часто видел большие автоцистерны, которые везли воду (расплескивающуюся через край) из одной деревни в другую, чтобы наполнять опустевшие системы водоснабжения. Стоит ли говорить, что выход такого количество грузовиков на дорогу отнюдь не помогает сдерживать дальнейшее потепление климата. Но что ж делать: если воды рядом нет, надо везти издалека...
Пример Испании как образ недалекого будущего для всех остальных
Осенью температура в Испании наконец значительно снизилась и прошла череда дождей. Я никогда так не радовался дождю, как сейчас, потому что теперь я понимаю, что никакие грузовики с водой не заменят нам естественные природные ресурсы, которые мы обязаны беречь. Находясь в Испании, я лучше вижу, что ждет Эстонию и другие более прохладные страны мира всего лишь в недалеком будущем, особенно в том случае, если мы ничего не будем предпринимать.
В конце концов, Испания не так уж и далеко, а климат на Иберийском полуострове уже сильно изменился при жизни одного поколения. Сумеем ли мы взять под контроль эти глобальные изменения? Или хотя бы замедлить и смягчить их влияние на нашу повседневную жизнь?