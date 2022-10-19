В Люксембурге состоялось заседание Совета ЕС по рыбной ловле и сельскому хозяйству, на котором было достигнуто соглашение о возможностях рыболовства на 2023 год,. Министры по рыбной ловле Балтийских стран согласились с учеными и природоохранными организациями, что рыбные запасы находятся в плачевном состоянии.
Совет государств Балтийского моря: запасы рыбы на грани
Представитель эстонского фонда природы (ELF) заявил, что впервые в истории государства-члены согласились с рекомендациями ученых Международного совета по исследованию моря (ИКЕС), природоохранной организацией и Европейской комиссией.
Было установлено, какое количество рыбы можно ловить в Балтийском море. Многие виды сейчас ловятся гораздо хуже, чем прежде. С одной стороны, это дает шанс восстановить снизившуюся популяцию рыб, но, с другой стороны, оказывает сильное социально-экономическое воздействие на прибрежные сообщества.
Рыбы многих видов исчезают, и такая тенденция наблюдается уже несколько десятилетий, а это значит, что риск разрушения экосистемы Балтийского моря возрастает. В рамках переговорах было принято решение о том, что Балтийское море надо восстанавливать.
«Пошел третий год, когда в очередной раз собирались определиться с объемами ловли в Балтийском море и установить реалистичные объемы вылова, которые не будут опасны и не будут угрожать экосистеме. Тем не менее, министры, отвечающие за рыболовство, продолжали сопротивляться новым правилам и хотели продолжить ловить больше, чем позволяет экосистема. Однако принятое решение показывает, что мы, наконец, осознали, насколько плоха ситуация с запасами рыб, – сказал Йоонас Плаан, эксперт ELF по устойчивому рыболовству, – но еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем Балтийское море будет сново в хорошем состоянии».
Перед заседанием совета Европейская комиссия предложила установить ограничения на вылов некоторых видов ниже научно рассчитанного максимума. Это было сделано, чтобы защитить исчезающую балтийскую треску. Страны Балтики решили последовать предложению комиссии и по минимизации промысла камбалы. Возможностей для ловли кильки и прибрежной сельди больше, чем предполагали комиссия и природоохранные организации.
«Килька и сельдь являются важными источниками пищи для трески в восточной части Балтийского моря, и мы знаем, что в настоящее время треске трудно найти пищу. Данная информация была учтена, однако государства-члены снова рассмотрели и выбирали краткосрочные и выгодные методы, вместо того, чтобы помочь восстановить запасам трески в Балтийском море», – сказал Плаан.
Министры, отвечающие за рыболовство, поддержали предложение комиссии не разрешать целенаправленную ловлю трески в восточной и западной части Балтийского моря, а также западной сельди, но разрешили выгружать часть улова. Экологические НПО рекомендовали нулевой улов, даже непреднамеренный.
«Хотя мы понимаем, что ловли рыбы, полностью исключающей прилов, не существует, мы надеялись, что лица, принимающие решения, сделают прилов условием регистрации, с помощью электронного дистанционного мониторинга», – сказала Катрин Педерсен Ширмер из Датского общества природы.
«Дания недавно успешно применила этот метод в море Каттегат», – добавила она.
Совет одобрил предложение о ловле лосося и рассмотрел дополнительно возможности для защиты популяции лосося, которая находится в плохом состоянии. Это, пожалуй, самый обнадеживающий результат этого заседания, поскольку он полностью соответствует научным советам и включает в себя необходимые изменения в управлении с учетом рекомендаций, которые эксперты давали на протяжении более пятнадцати лет.
Только защищая экосистему в целом, можно обеспечить хорошее состояние Балтийского моря и жизнеспособность прибрежных сообществ в будущем.
«Внушает доверие то, что год за годом все больше шагов делается по направлению к более устойчивому рыболовству, и что состояние экосистемы все больше и больше учитывается при определении возможностей ловли рыб», – сказал Плаан.
«Однако, чтобы восстановить экосистему Балтийского моря, нам нужно увеличить темпы работы. Необходимо больше различных методов защиты, в том числе электронный дистанционный мониторинг для обеспечения эффективного контроля за рыболовством, также нужно требовать обязательного использования селективных орудий лова и более строгого соблюдения обязательств по выгрузке рыбы, также учитывать важность наименьшего воздействия на окружающую среду», – добавил он.