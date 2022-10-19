Совет государств Балтийского моря: запасы рыбы на грани

«Килька и сельдь являются важными источниками пищи для трески в восточной части Балтийского моря, и мы знаем, что в настоящее время треске трудно найти пищу. Данная информация была учтена, однако государства-члены снова рассмотрели и выбирали краткосрочные и выгодные методы, вместо того, чтобы помочь восстановить запасам трески в Балтийском море», – сказал Плаан.

Министры, отвечающие за рыболовство, поддержали предложение комиссии не разрешать целенаправленную ловлю трески в восточной и западной части Балтийского моря, а также западной сельди, но разрешили выгружать часть улова. Экологические НПО рекомендовали нулевой улов, даже непреднамеренный.

«Хотя мы понимаем, что ловли рыбы, полностью исключающей прилов, не существует, мы надеялись, что лица, принимающие решения, сделают прилов условием регистрации, с помощью электронного дистанционного мониторинга», – сказала Катрин Педерсен Ширмер из Датского общества природы.

«Дания недавно успешно применила этот метод в море Каттегат», – добавила она.

Совет одобрил предложение о ловле лосося и рассмотрел дополнительно возможности для защиты популяции лосося, которая находится в плохом состоянии. Это, пожалуй, самый обнадеживающий результат этого заседания, поскольку он полностью соответствует научным советам и включает в себя необходимые изменения в управлении с учетом рекомендаций, которые эксперты давали на протяжении более пятнадцати лет.

Только защищая экосистему в целом, можно обеспечить хорошее состояние Балтийского моря и жизнеспособность прибрежных сообществ в будущем.

«Внушает доверие то, что год за годом все больше шагов делается по направлению к более устойчивому рыболовству, и что состояние экосистемы все больше и больше учитывается при определении возможностей ловли рыб», – сказал Плаан.