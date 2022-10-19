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Рейнсалу: решение Путина о военном положении на территории Украины неприемлемо

BNS
Рейнсалу: решение Путина о военном положении на территории Украины неприемлемо
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Ints Kalnins

Решение президента России Владимира Путина объявить военное положение на украинских территориях неприемлемо – об этом сказал в среду министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя сообщение о введении Путиным военного положения на оккупированных Россией украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях (ни одну из них Россия не контролирует полностью).

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД. «Путин предпринял очередной шаг по эскалации войны против Украины. Решение руководства России объявить состояние войны на незаконно аннексированных территориях Украины неприемлемо, и Эстония решительно осуждает такие шаги», – заявил министр Рейнсалу.

«Это очередная отчаянная попытка сохранить позиции в Украине, которые пошатнули украинские силы», – сказал глава МИД.

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