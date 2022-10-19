Рейнсалу: решение Путина о военном положении на территории Украины неприемлемо

Решение президента России Владимира Путина объявить военное положение на украинских территориях неприемлемо – об этом сказал в среду министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя сообщение о введении Путиным военного положения на оккупированных Россией украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях (ни одну из них Россия не контролирует полностью).