ВИДЕО ⟩ Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE

«В Эстонии впервые, по всей видимости, случайно была выражена поддержка президенту России и названы имена реальных виновников энергетического кризиса в Евросоюзе», – заявила Скабаева. «Бывший глава Минфина Эстонии, то есть не активный политик, а тот, кто ушел в отставку, заявил, что Путин не виноват в бедах Европы», – добавила она.