Вчера в российской пропагандистской программе «60 минут» была показана фотография демонстрации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и отрывок из выступления председателя EKRE Мартина Хельме, который представила ведущая Ольга Скабаева, сказав, что Хельме выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.
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ВИДЕО ⟩ Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE
Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE
«В Эстонии впервые, по всей видимости, случайно была выражена поддержка президенту России и названы имена реальных виновников энергетического кризиса в Евросоюзе», – заявила Скабаева. «Бывший глава Минфина Эстонии, то есть не активный политик, а тот, кто ушел в отставку, заявил, что Путин не виноват в бедах Европы», – добавила она.
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