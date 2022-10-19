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ВИДЕО ⟩ Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE

Лоора-Элизабет Ломп
Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE
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Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева. Фото: Kuvatõmmis videost

Вчера в российской пропагандистской программе «60 минут» была показана фотография демонстрации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и отрывок из выступления председателя EKRE Мартина Хельме, который представила ведущая Ольга Скабаева, сказав, что Хельме выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

«В Эстонии впервые, по всей видимости, случайно была выражена поддержка президенту России и названы имена реальных виновников энергетического кризиса в Евросоюзе», – заявила Скабаева. «Бывший глава Минфина Эстонии, то есть не активный политик, а тот, кто ушел в отставку, заявил, что Путин не виноват в бедах Европы», – добавила она.

«Главной виновницей он считает самого злобного юриста, русофобку всей Европы – мы ее помним: госпожу Урсулу фон дер Ляйен, гинеколога по образованию», – сказала Скабеева. Чуть позже был показан минутный фрагмент выступления Хельме, который был озвучен на русский язык.

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