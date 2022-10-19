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ФОТО ⟩ В Таллинне фургон врезался в бордюр и опрокинулся набок

rus.postimees.ee
В Таллинне фургон врезался в бордюр и опрокинулся набок
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Сегодня вечером в 17:11 микроавтобус врезался в бордюр и перевернулся на улице Фильтри возле автобусной остановки Юхкентали.

После аварии улица была перекрыта, полиция начала регулировать движение. Движение было возобновлено в 17:59.

По данным спасательной службы, водитель транспортного средства был трезв и не пострадал. Также на месте не было обнаружено утечек или дыма от фургона.

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