«Новости в 7» за 19 октября: Путин ввел военное положение, как помогают украинцам в Эстонии и эко-просвещение для детей

Сегодня в выпуске:

– Власти Херсона объявили об эвакуации не только жителей, но и органов власти. Почему людей срочно и массово перевозят на левый берег Днепра – в нашем материале.

– Короткие новости: кого разыскивает полиция, на что обратить внимание покупая мясо в магазинах, кто утвержден в должности министра финансов и дойдут ли российские пенсии до Эстонии.

– В павильоне Центрального рынка столицы открылась необычная выставка. Какова цель организаторов, кому они хотели помочь и на что обратить внимание, выясняла наш корреспондент.

– На погранпункте Лухамаа и Койдула, что на юге Эстонии, сотни украинев пытались пересечь границу. Наш специальный корреспондент отправился в Тартумаа, чтобы узнать, на какую помощь они могут рассчитывать.

– С миру по нитке: почему разозлились жители Франции, на грани чего оказалась Гаити, про уловки шведских производителей и чего добивается «черная вдова» из Страны восходящего солнца.

– В учебных заведениях Таллинна стартовала программа экологического просвещения для младших школьников и детсадовцев.