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«Новости в 7» за 19 октября: Путин ввел военное положение, как помогают украинцам в Эстонии и эко-просвещение для детей

Kanal 7
«Новости в 7» за 19 октября: Путин ввел военное положение, как помогают украинцам в Эстонии и эко-просвещение для детей
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

– Власти Херсона объявили об эвакуации не только жителей, но и органов власти. Почему людей срочно и массово перевозят на левый берег Днепра – в нашем материале.

– Короткие новости: кого разыскивает полиция, на что обратить внимание покупая мясо в магазинах, кто утвержден в должности министра финансов и дойдут ли российские пенсии до Эстонии.

– В павильоне Центрального рынка столицы открылась необычная выставка. Какова цель организаторов, кому они хотели помочь и на что обратить внимание, выясняла наш корреспондент.

– На погранпункте Лухамаа и Койдула, что на юге Эстонии, сотни украинев пытались пересечь границу. Наш специальный корреспондент отправился в Тартумаа, чтобы узнать, на какую помощь они могут рассчитывать.

– С миру по нитке: почему разозлились жители Франции, на грани чего оказалась Гаити, про уловки шведских производителей и чего добивается «черная вдова» из Страны восходящего солнца.

– В учебных заведениях Таллинна стартовала программа экологического просвещения для младших школьников и детсадовцев.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 19 октября.

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