Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины и Владимиру Зеленскому

Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в 2022 году стал украинский народ. Такое решение принял в среду, 19 октября, в Страсбурге президиум Европарламента, в который входят председатель Роберта Метсола и главы всех фракций.

В Европарламенте отметили «невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень» и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Евродепутаты также отметили мужество, стойкость и преданность своему народу президента Украины Владимира Зеленского и роль отдельных лиц, представителей гражданского общества, государственных и общественных институтов.

«Эта награда – для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся и мы – тоже», – заявила Роберта Метсола. «Ничем не спровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромные издержки украинскому народу. Они (украинцы – прим. ред.) не только борются за защиту своих домов, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз», – добавила глава Европейского парламента.

Награждение состоится в декабре

Церемония награждения состоится 14 декабря в Страсбурге. В тройку финалистов, объявленную 13 октября, вошли народ Украины, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и Комиссия по установлению истины в Колумбии.