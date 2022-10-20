ВИДЕО ⟩ Агрессивные соседи не позволяют жителю Таллинна подъезжать к своему дому

Райн Брандт несколько лет назад унаследовал дом на улице Кынну от своей двоюродной бабушки. Тупиковая улица Кынну находится около Вильяндиского шоссе, недалеко от центра Ярве. Бабушка построила здесь этот дом еще в начале шестидесятых годов.

Сейчас происходит неразбериха из-за дороги, ведущей как к дому Рейна, так и к новым многоквартирным домам. Детальную планировку новых домов одобрила двоюродная бабушка Рейна много лет назад, потому что надеялась, что будет иметь право пользоваться дорогой, ведущей к ее дому.