В сегодняшней передаче мы отправимся в таллиннский район Нымме, где между соседями ведется настоящая гражданская война.
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ВИДЕО ⟩ Агрессивные соседи не позволяют жителю Таллинна подъезжать к своему дому
Агрессивные соседи не позволяют жителю Таллинна подъезжать к своему дому
Райн Брандт несколько лет назад унаследовал дом на улице Кынну от своей двоюродной бабушки. Тупиковая улица Кынну находится около Вильяндиского шоссе, недалеко от центра Ярве. Бабушка построила здесь этот дом еще в начале шестидесятых годов.
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