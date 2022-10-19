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Вотум недоверия министру Рийне Сиккут провалился

rus.postimees.ee
Вотум недоверия министру Рийне Сиккут провалился
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Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут, инициированный 42 депутатами, сегодня не нашел поддержки в Рийгикогу.

За выражение недоверия Сиккут было подано 40 голосов, против проголосовали 3 члена Рийгикогу. Для выражения недоверия министру потребуется не менее 51 голоса.

Яанус Карилайд, представлявший инициаторов вотума недоверия, заявил на заседании, что министр Сиккут ввела в заблуждение общественность относительно доставки СПГ-судна в порт Палдиски, а также скрыла важную информацию от правительства. «Эстония нанесла непоправимый ущерб своей экономике. Если бы министр с самого начала знала, что пароход не придет в Эстонию ни этой зимой, ни в следующие зимы, то было бы правильно и справедливо заявить об этом публично, как только она узнала об этом, сообщить участникам рынка, что страна может не справиться», – сказал он.

По его словам, государство при этом дало гарантии в размере 38 миллионов, зная, что причал, необходимый для обеспечения надежности поставок, в ближайшие годы не будет возведен. «Учитывая, что частный сектор приложил максимум усилий, а скорость строительства была на уровне мировых рекордов, рынку пришлось платить значительно более высокие цены как за сырье, так и за рабочую силу. Так зачем все усилия? Это явная ложь, злословие и нецелевое использование государственных денег», – сказал Карилайд.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подтвердила в Рийгикогу, что действовала в интересах Эстонии и работала для того, чтобы судно пришло в Палдиски, и нет оснований не доверять ей.

По словам Сиккут, с началом полномасштабной войны в Украине правительство приняло решение обзавестись стратегическим запасом газа, работало над сокращением потребления, создало мощности по приему СПГ и наложило санкции на газ российского происхождения, чтобы обеспечить безопасность поставок газа в Эстонии без российского газа. По ее словам, безопасность газоснабжения в Эстонии гарантируется как в виде стратегического резерва, так и в виде резерва, приобретаемого продавцами газа, а дополнительную безопасность обеспечивает построенная под государственную гарантию приемная мощность.

«Несмотря на то, что весной были составлены очень хорошие комплексные планы по обеспечению надежности поставок, обстановка существенно изменилась. И поэтому, когда мы встретились с финским министром 10 октября, мы приняли решение, что да, судно отправится в Финляндию. Это не было моим желанием, и я работала над тем, чтобы доставить его в Палдиски. Это было нашим справедливым ожиданием. Но, в конце концов, последнее слово не за нами, жаль», – сказала она. – У наш была возможность высказаться весной, либо арендовать судно самим, либо арендовать вместе с Финляндией и мы могли определиться с судьбой этого судна».

В переговорах приняли участие Мартин Хельме от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), Тынис Мёльдер от Центристской партии, Тоомас Юргенстейн от Социал-демократической партии и Юрген Лиги от Партии реформ.

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