Вотум недоверия министру Рийне Сиккут провалился

За выражение недоверия Сиккут было подано 40 голосов, против проголосовали 3 члена Рийгикогу. Для выражения недоверия министру потребуется не менее 51 голоса.

Яанус Карилайд, представлявший инициаторов вотума недоверия, заявил на заседании, что министр Сиккут ввела в заблуждение общественность относительно доставки СПГ-судна в порт Палдиски, а также скрыла важную информацию от правительства. «Эстония нанесла непоправимый ущерб своей экономике. Если бы министр с самого начала знала, что пароход не придет в Эстонию ни этой зимой, ни в следующие зимы, то было бы правильно и справедливо заявить об этом публично, как только она узнала об этом, сообщить участникам рынка, что страна может не справиться», – сказал он.

По его словам, государство при этом дало гарантии в размере 38 миллионов, зная, что причал, необходимый для обеспечения надежности поставок, в ближайшие годы не будет возведен. «Учитывая, что частный сектор приложил максимум усилий, а скорость строительства была на уровне мировых рекордов, рынку пришлось платить значительно более высокие цены как за сырье, так и за рабочую силу. Так зачем все усилия? Это явная ложь, злословие и нецелевое использование государственных денег», – сказал Карилайд.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подтвердила в Рийгикогу, что действовала в интересах Эстонии и работала для того, чтобы судно пришло в Палдиски, и нет оснований не доверять ей.