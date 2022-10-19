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Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

Интерфакс
Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании
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Суэлла Браверман.
Суэлла Браверман. Фото: Isabel Infantes

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявила в среду, что покидает свой пост.

«С глубоким сожалением, я решила уйти в отставку», – говорится в письме, которое Браверман опубликовала в твиттере. Она объясняет, что ранее, используя личную электронную почту, отправила коллеге документ, что стало нарушением правил работы в правительстве. Глава МВД называет именно эту ошибку причиной своего ухода в отставку.

Браверман продержалась на посту 43 дня – всего на пять дней больше, чем ушедший ранее с поста министра финансов Квази Квартенг.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Браверман занимала позицию генпрокурора. После его ухода в отставку она претендовала на пост нового премьер-министра Великобритании, однако довольно быстро выбыла из борьбы. После этого Браверман поддержала кандидатуру Лиз Трасс.

В последние дни британские СМИ сообщают о недовольстве деятельностью Трасс среди однопартийцев и обсуждениях ее возможной отставки. По информации The Times, высокопоставленные члены комитета Консервативной партии Великобритании («Комитет 1922 года») провели тайные обсуждения будущего премьер-министра. В свою очередь, Politico писало, что члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки Трасс с поста премьера.

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