Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

«С глубоким сожалением, я решила уйти в отставку», – говорится в письме, которое Браверман опубликовала в твиттере. Она объясняет, что ранее, используя личную электронную почту, отправила коллеге документ, что стало нарушением правил работы в правительстве. Глава МВД называет именно эту ошибку причиной своего ухода в отставку.

Браверман продержалась на посту 43 дня – всего на пять дней больше, чем ушедший ранее с поста министра финансов Квази Квартенг.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Браверман занимала позицию генпрокурора. После его ухода в отставку она претендовала на пост нового премьер-министра Великобритании, однако довольно быстро выбыла из борьбы. После этого Браверман поддержала кандидатуру Лиз Трасс.