Финские партии одобрили строительство забора на границе с Россией

Парламентские партии Финляндии единогласно поддержали предложение национальной пограничной службы построить забор на нескольких участках 1340-километровой границы с Россией. Об этом сообщила по окончании встречи с парламентскими фракциями во вторник, 18 октября, премьер-министр страны Санна Марин. По мнению ее правительства, заграждение на границе с РФ необходимо прежде всего для лучшего контроля границы.

По итогам анализа, проведенного погранслужбой, забор должен иметь общую протяженность от 130 до 260 километров и охватывать районы, обозначенные как «зоны потенциального риска масштабной миграции из России». На его строительство потребуются, по оценкам экспертов, несколько сотен миллионов евро и 3-4 года работы.

Длина тестового участка составит 3 километра

Сейчас правительство Финляндии разрабатывает проект тестового участка пограничного заграждения. Его длина составит три километра, а стоимость – 6 миллионов евро. В верхней части забора высотой в несколько метров будет натянута колючая проволока. Возвести его планируется к лету 2023 года на юго-востоке страны, где находятся самые загруженные пограничные пункты Валимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Позже забор, возможно, появится и у северных пунктов Вартиус, Куусамо, Салла и Райа-Йоосеппи. «По нашей оценке, техническое ограждение, то есть совокупность забора, технического оснащения и дороги, немедленно усилило бы пограничный контроль, но особенно полезно оно было бы в чрезвычайной ситуации», – заявил глава пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара.