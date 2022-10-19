Пеэтер Эрнитс в Рийгикогу: «Я так понял, что Одинец послал Хельме на х*й?»

На заседании страсти разгорелись после того, как министр Рийна Сиккут, занявшая свое место в правительственной ложе после нескольких часов ответов на вопросы депутатов, якобы начала есть. На это указал член фракции EKRE Калле Грюнталь, который счел это нарушением регламента Рийгикогу.

«Но мой процедурный вопрос может спровоцировать здесь взаимные обвинения, но все же: разве председатель не обязан вмешиваться, если основная цель выступления – оскорбление докладчика?» – поднял вопрос член Партии реформ Юрген Лиги.

Получивший слово Март Хельме согласился с предложением не оскорблять депутатов лично, заявив: «На стороне соцдемов сидит один человек, который является председателем комиссии, который фактически заплатил за какую-то рекламу, которая посылает меня на мужские гениталии. Так что, может быть, эти светлые силы сначала пересмотрят свои реплики, а потом будут высказываться о других».

Социал-демократ Эдуард Одинец отреагировал на комментарий, согласно которому ни один член их фракции никогда не платил за то, чтобы куда-либо посылать Марта Хельме. «Процедурный вопрос заключается в том, сколько еще раз Март Хельме будет распространять здесь эту клевету и ложную информацию и сколько раз призывать его к порядку. Он говорит об этом несколько раз подряд. Ничего этого не было», – сказал Одинец.

Затем из рядов EKRE выступил Пеэтер Эрнитс, который сказал: «Уважаемый председатель, я так понял, что коллега Одинец послал коллегу Хельме на х*й? Он не платил, кто-то...»

«Еще раз, уважаемые коллеги, это зал Рийгикогу, здесь мы не только общаемся друг с другом», – призвал всех депутатов к порядку Ратас. «Поэтому я прошу, чтобы все подобные невежливые выражения были опущены. Как председатель я не могу комментировать то, о чем думают», – сказал Ратас.