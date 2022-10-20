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Пищевой союз: на войне тоже делают бизнес; надежды на снижение цен нет

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Пищевой союз: на войне тоже делают бизнес; надежды на снижение цен нет
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  • Удорожание можно остановить потолком энергоцен
  • Положение предприятий ухудшается
  • Не все производители переживут зиму

Стоимость эстонского чеснока доходит до 49 евро за килограмм. Цены на продукты питания шокируют, но это не предел? Как остановить безудержный рост? Все ли предприятия выдержат зиму?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Выдержки из беседы:

– Вы только что вернулись с Международной ярмарки производителей пищевой продукции в Париже. Есть ли надежда, что рост цен на продукты питания приостановится?

– Такой надежды, к сожалению, нет. Рост цен продолжает оставаться актуальнейшей проблемой для всего мира. Стоимость энергоносителей подстегивает цены на продукты питания практически ежедневно.

В Эстонии это особенно тревожит, так как доходы населения не столь высоки, как, например, в странах старой Европы. К тому же инфляция там только 4%, а у нас – 24!

Стало заметно, что людям не хватает денег. С начала лета покупатели активно ищут на прилавках более дешевые продукты.

Наметившийся тренд оказывает ощутимое влияние на пищевой сектор, тесно связанный с кошельком потребителя.

– Как эстонский чеснок может стоить 49 евро за кг, а коробка конфет Maiuspala – почти 8 евро? Это двукратное подорожание, причем менее чем за год!

– Насчет чеснока мне сложно комментировать ситуацию прямо сейчас, чуть позже смогу проанализировать. Что касается Maiuspala, то иначе и быть не могло.

Все компоненты производства подорожали более чем в два раза.

Подорожание касается всей производственной цепочки – от сырья до зарплат работников «Калева». Причем данные компоненты продолжат дорожать и дальше.

Нынешние цены – не предел. Если правительство не установит потолок энергоцен, стремительное удорожание всех товаров продолжится.

Например, каждая новая заказанная партия упаковки обходится производителю на 10–15% дороже, чем предыдущая. Не говоря уже о ценах на энергоносители. 

– Вы считаете, что возможно установить потолок цен в наших реалиях?

– Конечно, возможно! Мы уже даже предложили правительству установить потолок цен на газ и электричество. Правда, не приходится говорить о том, что правительство учло наше пожелание.

Единственный шаг навстречу – решение расширить услугу социального электричества на микро- и малые предприятия.

Однако, их доля составляет всего 5% в общем объеме производства. И если кризис станет более масштабным, это не спасет.

Меня до сих пор удивляет, что в коалиционном договоре не прописано ни одного пункта в поддержку эстонских предприятий. А речь ведь идет о тех, кто обеспечивает население страны продуктами питания.

Хочу сказать, что удорожание всех производственных компонентов еще не полностью отражено в конечной цене мясной продукции и хлебобулочных изделий.

– Дойдет ли дело до того, что буханка хлеба будет стоить 10 евро?

– Тут приходится надеться на то, что когда-нибудь война  все же закончится.

Полагаю, что хлеб все же не будет стоить 10 евро за буханку. Лучше панику не наводить!

Хотя предпосылок для сдерживания цен на хлеб, учитывая то, как дорожает сырье, сейчас нет. Сказывается также дефицит зерновых, растительного масла и т.д.

– И на дефиците тоже можно наживаться?

– Дефицит – это повод запросить более высокую цену. На войне тоже делают бизнес. Повлиять на мировые цены эстонские предприятия, увы, не в силах.

– Справляются ли эстонские производители с давлением цен? Как в целом выглядит сейчас картина?

– Мягко говоря, картина выглядит не очень хорошо. Прибыли сокращаются.

Пекарный сектор находится в минусе уже с прошлого года, и так долго продолжаться не может. Рыбный сектор балансирует в районе нуля, и это при таких-то ценах на рыбную продукцию!

Чуть-чуть полегче молочному сектору, но и стоят молочные продукты уже довольно дорого. Прибыли в секторе напитков – выше, чем у других.

Сокращение или отсутствие прибылей не позволяет повышать зарплаты сотрудникам, и общее напряжение на фоне такой инфляции только растет. Большой вопрос – что будет с рядом предприятий к весне. Понятно, что людей очень волнует, сохранятся ли их рабочие места.

– Все ли предприятия выдержат зиму?

– Увы, не все предприятия переживут зиму.

Сегодня уже ряд компаний вынужден приостановить производство в попытке избежать банкротства.

Возможно, это позволит им пережить тяжелый период. Однако далеко не все предприятия могут пойти на такой шаг. Например, молочное производство вынуждено бесперебойно перерабатывать сырье. И кто в противном случае будет производить молочную продукцию для нашего населения?

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: цены на продукты шокируют, но это не предел? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker
Студия Postimees: цены на продукты шокируют, но это не предел? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Есть ли надежда, что рост цен на продукты питания приостановится?
  • Дойдет ли тренд спада до Эстонии?
  • Может ли эстонский чеснок стоить 49 евро за кг, а коробка конфет Maiuspala 7.90? 
  • Будет ли буханка хлеба стоить 10 евро?
  • Справляются ли эстонские производители с давлением цен?
  • Все ли предприятия выдержат зиму? Удастся ли избежать банкротств?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker 

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