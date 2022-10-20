Пищевой союз: на войне тоже делают бизнес; надежды на снижение цен нет

Например, каждая новая заказанная партия упаковки обходится производителю на 10–15% дороже, чем предыдущая. Не говоря уже о ценах на энергоносители.

– Вы считаете, что возможно установить потолок цен в наших реалиях?

– Конечно, возможно! Мы уже даже предложили правительству установить потолок цен на газ и электричество. Правда, не приходится говорить о том, что правительство учло наше пожелание.

Единственный шаг навстречу – решение расширить услугу социального электричества на микро- и малые предприятия.

Однако, их доля составляет всего 5% в общем объеме производства. И если кризис станет более масштабным, это не спасет.

Меня до сих пор удивляет, что в коалиционном договоре не прописано ни одного пункта в поддержку эстонских предприятий. А речь ведь идет о тех, кто обеспечивает население страны продуктами питания.

Хочу сказать, что удорожание всех производственных компонентов еще не полностью отражено в конечной цене мясной продукции и хлебобулочных изделий.

– Дойдет ли дело до того, что буханка хлеба будет стоить 10 евро?

– Тут приходится надеться на то, что когда-нибудь война все же закончится.

Полагаю, что хлеб все же не будет стоить 10 евро за буханку. Лучше панику не наводить!

Хотя предпосылок для сдерживания цен на хлеб, учитывая то, как дорожает сырье, сейчас нет. Сказывается также дефицит зерновых, растительного масла и т.д.