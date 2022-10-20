Стоимость эстонского чеснока доходит до 49 евро за килограмм. Цена буханки хлеба по-прежнему стремится вверх. Как остановить рост цен на продукты питания? Все ли предприятия выдержат зиму?
Прямой эфир ⟩ Студия Postimees: цены на продукты шокируют, но это не предел?
11:00
Студия Postimees: цены на продукты шокируют, но это не предел?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. Смотрите интервью в 11:00!
- Есть ли надежда, что рост цен на продукты питания приостановится?
- Дойдет ли тренд спада до Эстонии?
- Может ли эстонский чеснок стоить 49 евро за кг, а коробка конфет „Maiuspala“ 7.90?
- Дойдет ли дело до того, что буханка хлеба будет стоить 10 евро?
- Справляются ли эстонские производители с давлением цен?
- Все ли предприятия выдержат зиму? Удастся ли избежать банкротств?
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