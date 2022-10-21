Действительно ли красивые молодые эстонские девушки готовы лечь в постель с иностранцем за снюс, 30 евро или за крутые снимки для Instagram? Эту невероятную историю изучила наш репортер Кетлин Круузе.
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ВИДЕО ⟩ Таинственный бизнесмен заманивает таллиннских девушек в постель за снюс и 30 евро
Таинственный бизнесмен заманивает таллиннских девушек в постель за снюс и 30 евро
Хотя после шокирующих событий, о которых мы собираемся рассказать, прошел почти год, девушки в один голос говорят, что им стыдно за случившееся и оно оставит отпечаток в их памяти навсегда. Несмотря на это, они все равно хотят рассказать о своем ужасающем опыте, в первую очередь для того, чтобы предостеречь других молодых девушек.
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