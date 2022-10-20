В Украине 20 октября ограничат подачу электроэнергии

Во всей Украине 20 октября ограничат подачу электроэнергии. Причина таких мер – дефицит мощности в системе, объяснила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в среду, 19 октября. «Это вынужденный шаг. С 10 октября украинская энергосистема подвергалась атакам российских сил больше, чем за 8 месяцев войны», – заявили в компании.

Ограничения будут действовать с 07.00 до 22.00 по местному времени. Отключения пройдут поочередно. Их продолжительность определяется региональными операторами распределительных сетей и составит не более 4 часов, добавили в «Укрэнерго».

Зарядить телефоны, подготовить одеяла Национальный оператор призвал жителей Украины зарядить телефоны и портативные аккумуляторы, а также подготовить запас воды, фонарики и батарейки к ним, теплые носки и одеяла. При этом «Укрэнерго» допускает, что с наступлением холодов придется чаще обращаться к согражданам с призывом свести к минимуму пользование электроэнергией. Кроме того, с 20 октября в городах будет ограничено использование уличного освещения, указал заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.