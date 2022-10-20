Руководители комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских государств посетят Грузию

По словам Михкельсона, цель визита – получить в ходе встреч в Тбилиси подробный обзор политической ситуации в Грузии и возможного развития событий в ближайшее время. Также планируется обсудить международную ситуацию в сфере безопасности и поддержку Украины в развязанной Россией агрессивной войне.

В рамках визита руководители комиссий по иностранным делам Балтийских государств встретятся со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с представителями комитета внешних сношений, комитета по обороне и безопасности, комитета по интеграции с Европой, депутатских групп по парламентским связям с Эстонией, Латвией и Литвой и оппозиционных партий. Также запланированы встречи председателей комиссий с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, омбудсменом Нино Ломджарией и представителями наблюдательной миссии Европейского союза в Грузии.