В Рийгикогу прошел первое чтение законопроект о семейных пособиях

«Рост стоимости жизни затрагивает всех жителей Эстонии. Важно поддержать способность семей с детьми справляться с ситуацией, а также сделать все возможное, чтобы люди, которые в непростое время планируют прибавление в семье, чувствовали себя увереннее, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – При этом необходимо признать, что одних пособий недостаточно. Когда семья планирует пополнение, для нее не менее важна безопасность среды, в которой растут дети, и то, что рядом с домом можно получить необходимые социальные услуги».

Законопроект открывает возможность для реализации согласованного в программе мероприятий правительства Республики, направленных на улучшение социально-экономического положения семей с детьми. С 1 января 2023 года:

• пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителя-одиночки вырастет до 80 евро в месяц

• пособие для семей с 3-6 детьми составит 600 евро, а с 7 и более детьми 800 евро в месяц

• пособие многодетным семьям, постепенно уменьшаясь, будет выплачиваться до достижения младшим ребенком 24-летнего возраста.

Повышение семейных пособий в 2023 году обойдется почти в 164 миллиона евро, к которым добавятся расходы на ИТ-разработки и дополнительные затраты на рабочую силу в размере почти 1,7 миллиона евро. К 2026 году дополнительные расходы на семейные пособия увеличатся почти до 226 миллионов евро. По оценкам министерства, общая сумма семейных пособий в государственном бюджете составит около 521 миллиона евро.

Кроме того, по требованию Министерства юстиции в законопроекте планируется изменить расчет алиментов, согласно которому при расчете минимального размера алиментов не будет учитываться содержание многодетной семьи. В случае троих детей сумма минимальных алиментов увеличивается до 130 евро. Благодаря увеличению семейных пособий и изменению формулы расчета алиментов родитель, который несет основную нагрузку по воспитанию детей, выиграет 470 евро в месяц. Для сравнения: выигрыш от увеличения семейных пособий для многодетных семей, проживающих вместе, составит 340 евро в месяц.

Цель изменения – добиться того, чтобы увеличение пособия для многодетных семей не снижало размер алиментов, установленных для содержания ребенка.

По данным Департамента социального страхования, на конец июля 2022 года семейные пособия выплачивались в общей сложности 171 870 семьям на 287 681 ребенка.