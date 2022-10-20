Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в среду направил в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное обращение, а котором подчеркнул, что до тех пор, пока длится война против Украины, ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси на выступления на международных соревнованиях должны остаться, сообщает ERR.
Рейнсалу: российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях
Рейнсалу обратился к президенту МОК Томасу Баху в связи с обсуждением ограничений, наложенных на спортсменов из этих стран.
«В ситуации, когда война России против Украины длится уже более восьми месяцев и в последнее время ситуация накалилась еще сильнее, наша поддержка Украины должна быть сильнее, чем когда-либо ранее. Это значит, что мы не пойдем ни на какие уступки в наших нынешних мерах против государства-агрессора, но наоборот, мы должны продолжать оказывать на Россию давление всеми возможными способами, чтобы война против Украины закончилась», - сказал Рейнсалу.
В своем обращении Рейнсалу также отметил, что если сейчас смягчить действующие в отношении спортсменов из стран, участвующих в агрессии против Украины, ограничения, это поставит украинских спортсменов в очень сложное положение.
«Немыслимо, чтобы они стояли бок о бок на международной спортивной арене, в то время как в Украине происходят преднамеренные атаки на простых граждан, дома и гражданскую инфраструктуру. Ограничения должны оставаться до тех пор, пока продолжается война против Украины», — сказал Рейнсалу.