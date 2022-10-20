Рейнсалу: российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях

Рейнсалу обратился к президенту МОК Томасу Баху в связи с обсуждением ограничений, наложенных на спортсменов из этих стран.

«В ситуации, когда война России против Украины длится уже более восьми месяцев и в последнее время ситуация накалилась еще сильнее, наша поддержка Украины должна быть сильнее, чем когда-либо ранее. Это значит, что мы не пойдем ни на какие уступки в наших нынешних мерах против государства-агрессора, но наоборот, мы должны продолжать оказывать на Россию давление всеми возможными способами, чтобы война против Украины закончилась», - сказал Рейнсалу.

В своем обращении Рейнсалу также отметил, что если сейчас смягчить действующие в отношении спортсменов из стран, участвующих в агрессии против Украины, ограничения, это поставит украинских спортсменов в очень сложное положение.