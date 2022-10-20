Юный эстонский биатлонист получил от норвежского лыжника классный подарок

18-летний эстонский биатлонист Мехис Удам выиграл в лотерею лыжи, однако далеко не простые – дело в том, что в социальных медиа свои лыжи среди подписчиков разыграл 25-летний олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд. В сотрудничестве с Madshus была выставлена пара лыж серии Redline 3.0 и счастье улыбнулось лишь Мехису.