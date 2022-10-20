18-летний эстонский биатлонист Мехис Удам выиграл в лотерею лыжи, однако далеко не простые – дело в том, что в социальных медиа свои лыжи среди подписчиков разыграл 25-летний олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд. В сотрудничестве с Madshus была выставлена пара лыж серии Redline 3.0 и счастье улыбнулось лишь Мехису.
Юный эстонский биатлонист получил от норвежского лыжника классный подарок
Юный эстонский биатлонист получил от норвежского лыжника классный подарок
Стоимость таких лыж достигает 600 евро, но пара, отправленная Легрейдом, намного ценнее.
Мехис Удам – один из сильнейших молодых биатлонистов Эстонии. Прошлой зимой на обычной дистанции юниорского чемпионата мира он завоевал восьмое место.