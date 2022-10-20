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Юный эстонский биатлонист получил от норвежского лыжника классный подарок

rus.postimees.ee
Юный эстонский биатлонист получил от норвежского лыжника классный подарок
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Стурла Холм Легрейд.
Стурла Холм Легрейд. Фото: Antti Aimo-Koivisto via www.imago-images.de

18-летний эстонский биатлонист Мехис Удам выиграл в лотерею лыжи, однако далеко не простые – дело в том, что в социальных медиа свои лыжи среди подписчиков разыграл 25-летний олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд. В сотрудничестве с Madshus была выставлена пара лыж серии Redline 3.0 и счастье улыбнулось лишь Мехису.

Стоимость таких лыж достигает 600 евро, но пара, отправленная Легрейдом, намного ценнее.

Мехис Удам – один из сильнейших молодых биатлонистов Эстонии. Прошлой зимой на обычной дистанции юниорского чемпионата мира он завоевал восьмое место.

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