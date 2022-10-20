WRC-статус Rally Estonia остается неясным

Накануне состоялось собрание совета FIA (Международная автомобильная федеранция – ред.) и все фанаты гонок с нетерпением ожидали, что на собрании будет утвержден и гоночный календарь на следующй год. Однако это было отложено.

Вместо этого FIA подтвердила, что пересмотрела и проиндексировала лимиты затрат на проектирование, строительство и разработку автомобилей Rally2, Rally3, Rally4 и Rally5. Это связано с ростом цен на компоненты. Аналогичное решение недавно было принято в отношении серии «Формулы-1».

Также сообщается, что решение по гоночному календарю на 2023 год отложено, но причина не объясняется.

Хотя официального подтверждения календаря следующего сезона еще нужно дождаться, на прошлой неделе французский портал Auto Hebdo опубликовал то, как, по их мнению, он будет выглядеть.

Год традиционно начинается в январе в Монте-Карло. Затем последуют ралли в Швеции (февраль), Мексике (март), Хорватии (апрель), Португалии (май) и Сардинии (начало июня).

Лето порадует и Эстонию – в июле, после кенийского этапа в конце июня, гонки должны пройти и в нашей стране. А в августе серия переместится в Финляндию.

Вторая половина сезона может преподнести некоторые сюрпризы. По данным Auto Hebdo, гонки стартуют в сентябре в Чили, затем в Греции. В октябре должно быть запланировано Центральноевропейское ралли трех стран — Германии, Чехии, Австрии.