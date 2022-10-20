«Зеленые»: Московский бульвар в Ласнамяэ нужно срочно переименовать в Киевский!

«Зеленые» выражают признательность Рийгикогу, который 18 октября объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – поддерживающим терроризм государством, действиям которого необходимо совместно противодействовать.

16 марта «Зеленые Эстонии» обратилась к Таллиннской горуправе с предложением переименовать в Ласнамяэ Московский бульвар в Киевский бульвар, а прилегающую зеленую зону со стороны улицы Кивила – в Украинский парк. «Мы также предложили раскрасить скамейки парка в национальные цвета Украины. Это меньшее, что город Таллинн мог сделать для создания у украинских беженцев ощущения дома», – говорится в пресс-сообщении «зеленых».

Учитывая нынешние события в Восточной Европе, «зеленые» считают, что мы должны показать наше единство с Украиной и выразить нашу поддержку мира также на языке символов.

«Мы считаем, что город Таллинн играет важную роль как носитель европейских ценностей. В Таллинне, столице независимой Эстонии, нет места бульвару, названному в честь антиевропейских ценностей. С изменением названия, предложенным «зелеными», Таллинн может транслировать посыл, что мы не хотим возвращаться в Советский Союз. Место Эстонии и Украины в свободной Европе», – подчеркивается в обращении партии.

«Борьба Украины за демократию и независимость является примером для всех! В Вильнюсе появилась улица Героев Украины, в Осло – площадь Украины, в Риге – улица Независимой Украины. Таллинну также пора продемонстрировать свою поддержку Украине. Горожане уже выразили свою поддержку. 26 февраля, чтобы поддержать свободу Украины, на площадь Вабадузе вышли 30 000 человек, что по эстонским меркам очень много», – отметил руководитель таллиннского отделения партии «Зеленые Эстонии» Реми Олеск.

Он подчеркнул, что, к сожалению, в Таллинне продолжает существовать бульвар имени Москвы.

«Я считаю, что в Таллинне не должно быть бульвара, названного в честь столицы страны, поддерживающей терроризм. Названия улиц нейтральны или выражают уважение. Места, где можно отдать дань уважения оплоту терроризма, не может быть в столице Эстонии», – сказала сопредседатель партии «Зеленые Эстонии» Йоханна Тыугу.