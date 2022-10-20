Премьер-министр Кая Каллас примет участие в европейском саммите

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят обеспечение безопасности энергоснабжения и смягчение высоких цен на энергоносители, а также предложения Еврокомиссии на этот счет. Для Эстонии важно найти решения для предстоящей зимы, которые сделают цены на энергию более доступными для людей и предприятий, а также будут способствовать экономии энергии и лучше управлять потреблением.