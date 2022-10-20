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Премьер-министр Кая Каллас примет участие в европейском саммите

BNS
Премьер-министр Кая Каллас примет участие в европейском саммите
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Stenbocki maja

​Премьер-министр Кая Каллас примет участие в европейском саммите в Брюсселе в четверг и пятницу, где будут обсуждаться темы, связанные с энергетикой и Украиной.

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят обеспечение безопасности энергоснабжения и смягчение высоких цен на энергоносители, а также предложения Еврокомиссии на этот счет. Для Эстонии важно найти решения для предстоящей зимы, которые сделают цены на энергию более доступными для людей и предприятий, а также будут способствовать экономии энергии и лучше управлять потреблением.

Обсуждается также дополнительная политическая, военная и экономическая поддержка Украины. Для Эстонии важно, что Европейский союз играет ведущую роль в привлечении России к ответственности за преступления и агрессию: продолжает оказывать давление на Россию и обеспечивает устойчивую поддержку Украины, в том числе используя замороженные российские активы, чтобы помочь Украине сейчас.

Главы государств и правительств обсуждают отношения между Европейским союзом и Азией и проводят стратегическую дискуссию в отношении Китая.

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