Премьер-министр Кая Каллас примет участие в европейском саммите в Брюсселе в четверг и пятницу, где будут обсуждаться темы, связанные с энергетикой и Украиной.
Премьер-министр Кая Каллас примет участие в европейском саммите
Главы государств и правительств Евросоюза обсудят обеспечение безопасности энергоснабжения и смягчение высоких цен на энергоносители, а также предложения Еврокомиссии на этот счет. Для Эстонии важно найти решения для предстоящей зимы, которые сделают цены на энергию более доступными для людей и предприятий, а также будут способствовать экономии энергии и лучше управлять потреблением.
Обсуждается также дополнительная политическая, военная и экономическая поддержка Украины. Для Эстонии важно, что Европейский союз играет ведущую роль в привлечении России к ответственности за преступления и агрессию: продолжает оказывать давление на Россию и обеспечивает устойчивую поддержку Украины, в том числе используя замороженные российские активы, чтобы помочь Украине сейчас.
Главы государств и правительств обсуждают отношения между Европейским союзом и Азией и проводят стратегическую дискуссию в отношении Китая.