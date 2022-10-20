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Кто первым лишится электричества? У государства есть антикризисный план

Лийна Лакс
Кто первым лишится электричества? У государства есть антикризисный план
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В отличие от аварийных отключений, плановые отключения не распределяются по регионам.
В отличие от аварийных отключений, плановые отключения не распределяются по регионам. Фото: Mailiis Ollino

Что будет, если Россия отключит Эстонию от своей энергосистемы? Или если что-то случится с производством электроэнергии в Эстонии? Тогда в действие приведут план, согласно которому людям начнут отключать электричество в порядке важности.

«Если возникнет необходимость ограничения потребления электроэнергии, то для такой ситуации согласованы группы потребителей по степени важности. Наиболее важными являются, например, больницы, дома престарелых, поставщики жизненно важных услуг», – сказала советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе.

Остальные потребители также делятся на группы. Если необходимо ограничить потребление электроэнергии, отслеживается приоритет потребителей, а также есть условие: никто не должен оставаться без электричества слишком долго, то есть отключения носят временный и чередующийся характер.

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