Кто первым лишится электричества? У государства есть антикризисный план

«Если возникнет необходимость ограничения потребления электроэнергии, то для такой ситуации согласованы группы потребителей по степени важности. Наиболее важными являются, например, больницы, дома престарелых, поставщики жизненно важных услуг», – сказала советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе.

Остальные потребители также делятся на группы. Если необходимо ограничить потребление электроэнергии, отслеживается приоритет потребителей, а также есть условие: никто не должен оставаться без электричества слишком долго, то есть отключения носят временный и чередующийся характер.