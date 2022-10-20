Кто первым лишится электричества? У государства есть антикризисный план

Что будет, если Россия отключит Эстонию от своей энергосистемы? Или если что-то случится с производством электроэнергии в Эстонии? Тогда в действие приведут план, согласно которому людям начнут отключать электричество в порядке важности.
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«Если возникнет необходимость ограничения потребления электроэнергии, то для такой ситуации согласованы группы потребителей по степени важности. Наиболее важными являются, например, больницы, дома престарелых, поставщики жизненно важных услуг», – сказала советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе.
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