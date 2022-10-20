Уже более трех месяцев в крупных магазинах Maxima можно положить продукты с открытых прилавков в свою тару – будь то пластиковый, стеклянный или металлический контейнер или банка.
Не забудьте о контейнере для еды: покупатели начинают привыкать к нововведению в магазинах Maxima
Как отмечает торговая сеть, клиенты начинают привыкать к этой возможности. «Maxima считает все более важным снижение своего воздействия на окружающую среду. В конце прошлого года мы начали регулярное сотрудничество с Продуктовым банком, пожертвования в который делают уже все наши 83 магазина, логистический центр и производственные подразделения. Этим мы вносим большой вклад в сохранение продуктов питания. Этим летом мы решили сделать следующий шаг по сокращению пластиковой упаковки», – сказала Марис Киви, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
С конца июня в крупных магазинах Maxima можно приобрести все салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды развесной еды в собственной упаковке. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.
«Покупая продукты питания в собственной упаковке стоит убедиться, что конкретная упаковка подходит для контакта с пищевыми продуктами – упаковка подходит, если на ней есть маркировка в виде чаши и вилки, либо надпись "коробка для пищевых продуктов", "для контакта с пищевыми продуктами", "стаканчик для сухих продуктов" или другое похожее название», – подчеркнула Киви. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна быть закрыта крышкой.
«Поскольку безопасность пищевых продуктов очень важна для нас, то при продаже продуктов питания в упаковке клиента, мы сами уделяем большое внимание предотвращению перекрестного загрязнения, а клиенты должны учитывать, что упаковка, в которой они хотят купить что-либо с нашего открытого прилавка, должна быть чистой. Если упаковка грязная, сломанная или плохо пахнет, наш обслуживающий персонал имеет право отказать в продаже продуктов в ней», – отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
Киви также добавила, что если клиент не хочет, чтобы на его упаковку была наклеена весовая этикетка, стоит сообщить об этом обслуживающему персоналу – в этом случае ее наклеят на бумагу или в другое более подходящее место. Оплатить продукты, которые клиент покупает в своей таре в магазинах Maxima, можно как на обычной кассе, так и с помощью приложения в кассе самообслуживания. По ее словам, по итогам первых трех месяцев видно, что покупатели с удовольствием пользуются возможностью покупать развесные продукты питания в своей упаковке, и интерес к этому продолжает расти.
«Мы все можем уменьшить свой экологический след по-разному, и часто для этого требуется совсем немного. Вот почему мы призываем покупателей в наших крупных магазинах воспользоваться возможностью купить развесные продукты питания в коробке или банке, чтобы сохранить нашу планету как сейчас, так и для будущих поколений», – подчеркнула Киви.