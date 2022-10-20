Не забудьте о контейнере для еды: покупатели начинают привыкать к нововведению в магазинах Maxima

Как отмечает торговая сеть, клиенты начинают привыкать к этой возможности. «Maxima считает все более важным снижение своего воздействия на окружающую среду. В конце прошлого года мы начали регулярное сотрудничество с Продуктовым банком, пожертвования в который делают уже все наши 83 магазина, логистический центр и производственные подразделения. Этим мы вносим большой вклад в сохранение продуктов питания. Этим летом мы решили сделать следующий шаг по сокращению пластиковой упаковки», – сказала Марис Киви, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

С конца июня в крупных магазинах Maxima можно приобрести все салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды развесной еды в собственной упаковке. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.

«Покупая продукты питания в собственной упаковке стоит убедиться, что конкретная упаковка подходит для контакта с пищевыми продуктами – упаковка подходит, если на ней есть маркировка в виде чаши и вилки, либо надпись "коробка для пищевых продуктов", "для контакта с пищевыми продуктами", "стаканчик для сухих продуктов" или другое похожее название», – подчеркнула Киви. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна быть закрыта крышкой.