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Терминал СПГ: мы ждали чужие паруса

rus.postimees.ee
Терминал СПГ: мы ждали чужие паруса
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Центристы хотят добиться вотума недоверия действующему министру экономики Рийне Сиккут из-за решений, которые были приняты министром экономики от Центристской партии Таави Аасом.
Центристы хотят добиться вотума недоверия действующему министру экономики Рийне Сиккут из-за решений, которые были приняты министром экономики от Центристской партии Таави Аасом. Фото: Сандер Ильвест

На этой неделе фракция Центристской партии в Рийгикогу выразила вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия), которая якобы недостаточно решительно отстаивала интересы эстонского государства и согласилась с тем, что СПГ-судно доставит сжиженный газ в Финляндию, а не в Эстонию.

Центристы: министр Сиккут утратила доверие

«Сбор подписей начнем в понедельник», – говорил ранее лидер фракции Центристской партии Яанус Карилайд. «Поскольку каждый день появляется новая информация, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия», – добавил он.

«Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Рийна Сиккут потеряла доверие как министр, поскольку действовала скрытно и злонамеренно в отношении доставки СПГ-судна в порт Палдиски и обеспечения безопасности поставок сжиженного природного газа в Эстонию», – говорилось в тексте вотуме недоверия. Согласно тексту заявления, в результате действий Сиккут произошла сознательная трата денег налогоплательщиков и умышленное введение предпринимателей в заблуждение.

Центристы виноваты не меньше

Весной общественности сообщили, что Эстония и Финляндия совместно арендуют плавучий терминал СПГ. На отопительный период 2022– 2023 годов он прибудет в Эстонию. Об этом заявило Министерство экономики во главе с прежним министром Таави Аасом (Центристская партия).

20 мая 2022 года Финляндия заключила договор об аренде СПГ-терминала на десять лет, и Эстония не принимала в этом участия.

28 апреля 2022 года Министерства экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании. В нем сказано, что страны построят причалы для принятия СПГ-терминала и будут арендовать его совместно. Во время отопительного сезона 2022– 2023 терминал будет располагаться в той стране, которая первой закончит строить причал. При этом меморандум не является юридическим документом, о чем знал действовавший тогда министр Таави Аас.

20 мая 2022 года Финляндия заключила договор об аренде СПГ-терминала на десять лет, и Эстония не принимала в этом участия. Именно финский сетевой оператор Gasgrid Finland зафрахтовал судно для СПГ Exemplar, которое теперь ушло в Финляндию. Финляндия заплатила за терминал 460 миллионов евро одна, без помощи Эстонии.

21 мая 2022 года Россия прекратила поставки газа в Финляндию, что сделало арендованный плавучий терминал основным источником газа. 10 октября 2022 года Министр экономики Рийна Сиккут сообщила, что СПГ-терминал будет расположен все-таки в Финляндии, то есть подписанный с финнами в апреле меморандум и данные весной обещания не будут выполнены. 

Вотум недоверия министру Рийне Сиккут провалился

Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут, инициированный 42 депутатами, в среду не нашел поддержки в Рийгикогу.

За выражение недоверия Сиккут было подано 40 голосов, против проголосовали три члена Рийгикогу. Для выражения недоверия министру потребуется не менее 51 голоса.

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