На этой неделе фракция Центристской партии в Рийгикогу выразила вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия), которая якобы недостаточно решительно отстаивала интересы эстонского государства и согласилась с тем, что СПГ-судно доставит сжиженный газ в Финляндию, а не в Эстонию.
Терминал СПГ: мы ждали чужие паруса
Центристы: министр Сиккут утратила доверие
«Сбор подписей начнем в понедельник», – говорил ранее лидер фракции Центристской партии Яанус Карилайд. «Поскольку каждый день появляется новая информация, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия», – добавил он.
«Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Рийна Сиккут потеряла доверие как министр, поскольку действовала скрытно и злонамеренно в отношении доставки СПГ-судна в порт Палдиски и обеспечения безопасности поставок сжиженного природного газа в Эстонию», – говорилось в тексте вотуме недоверия. Согласно тексту заявления, в результате действий Сиккут произошла сознательная трата денег налогоплательщиков и умышленное введение предпринимателей в заблуждение.
Центристы виноваты не меньше
Весной общественности сообщили, что Эстония и Финляндия совместно арендуют плавучий терминал СПГ. На отопительный период 2022– 2023 годов он прибудет в Эстонию. Об этом заявило Министерство экономики во главе с прежним министром Таави Аасом (Центристская партия).
20 мая 2022 года Финляндия заключила договор об аренде СПГ-терминала на десять лет, и Эстония не принимала в этом участия.
28 апреля 2022 года Министерства экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании. В нем сказано, что страны построят причалы для принятия СПГ-терминала и будут арендовать его совместно. Во время отопительного сезона 2022– 2023 терминал будет располагаться в той стране, которая первой закончит строить причал. При этом меморандум не является юридическим документом, о чем знал действовавший тогда министр Таави Аас.
20 мая 2022 года Финляндия заключила договор об аренде СПГ-терминала на десять лет, и Эстония не принимала в этом участия. Именно финский сетевой оператор Gasgrid Finland зафрахтовал судно для СПГ Exemplar, которое теперь ушло в Финляндию. Финляндия заплатила за терминал 460 миллионов евро одна, без помощи Эстонии.
21 мая 2022 года Россия прекратила поставки газа в Финляндию, что сделало арендованный плавучий терминал основным источником газа. 10 октября 2022 года Министр экономики Рийна Сиккут сообщила, что СПГ-терминал будет расположен все-таки в Финляндии, то есть подписанный с финнами в апреле меморандум и данные весной обещания не будут выполнены.
Вотум недоверия министру Рийне Сиккут провалился
Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут, инициированный 42 депутатами, в среду не нашел поддержки в Рийгикогу.
За выражение недоверия Сиккут было подано 40 голосов, против проголосовали три члена Рийгикогу. Для выражения недоверия министру потребуется не менее 51 голоса.