Терминал СПГ: мы ждали чужие паруса

Центристы: министр Сиккут утратила доверие

«Сбор подписей начнем в понедельник», – говорил ранее лидер фракции Центристской партии Яанус Карилайд. «Поскольку каждый день появляется новая информация, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия», – добавил он.

«Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Рийна Сиккут потеряла доверие как министр, поскольку действовала скрытно и злонамеренно в отношении доставки СПГ-судна в порт Палдиски и обеспечения безопасности поставок сжиженного природного газа в Эстонию», – говорилось в тексте вотуме недоверия. Согласно тексту заявления, в результате действий Сиккут произошла сознательная трата денег налогоплательщиков и умышленное введение предпринимателей в заблуждение.

Центристы виноваты не меньше

Весной общественности сообщили, что Эстония и Финляндия совместно арендуют плавучий терминал СПГ. На отопительный период 2022– 2023 годов он прибудет в Эстонию. Об этом заявило Министерство экономики во главе с прежним министром Таави Аасом (Центристская партия).

20 мая 2022 года Финляндия заключила договор об аренде СПГ-терминала на десять лет, и Эстония не принимала в этом участия.