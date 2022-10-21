От редакции ⟩ Глупо обижаться на министра экономики

Возглавляемое же Сиккут ведомство объяснило отказ финской стороны от условий меморандума изменившимися обстоятельствами. Сиккут напомнила, что РФ закрыла газовый кран, после чего СПГ-терминал стал единственным источником покрытия потребностей Финляндии в газе, которые превышают наши в пять раз. Также Сиккут признала, что ей уже в июле было известно о дислокации СПГ-терминала в Финляндии. То, что эта перспектива так долго утаивалась от общественности, выставило нынешнее правительство Эстонии не в лучшем виде.

В действительности же то, что стало Рийне Сиккут ясным в момент ее вступления в должность министра, было не менее очевидно и Таави Аасу в момент ухода с этого поста. И повлиять на эти условия ни он, ни она уже не могли. Действующего министра экономики никак нельзя обвинить в ситуации, которая приобрела актуальные ныне контуры еще до формирования нынешнего кабинета правительства. Однако это не мешает предъявлять работающему правительству претензии не за «содержательный», а за «коммуникативный» провал.