Министр экономики Рийна Сиккут 10 октября объявила, что плавучий СПГ-терминал, за право принять который предстоящей зимой конкурировали Эстония и Финляндия, получат финны. Это породило в эстонском обществе эффект «задетого чувства справедливости».
От редакции ⟩ Глупо обижаться на министра экономики
По известным общественности условиям соревнования приз должен был достаться тому конкурсанту, кто первым построит причал. Эстонские фирмы опередили финнов, поэтому итог показался многим критикам нарушением правил честной игры.
Социал-демократка Сиккут попала под перекрестный огонь. Оппозиция в лице центристов решила выразить ей недоверие. Партнеры по коалиции («Отечество») призвали обеспечить энергобезопасность страны и добиваться размещения терминала у нас. Компании, строившие в Палдиски необходимую инфраструктуру, заявили о своем разочаровании. Премьер Кая Каллас поддержала Сиккут словами о том, что терминал не стоит фетишизировать, так как его наличие или отсутствие в Палдиски не повлияет на газоснабжение Эстонии, имеющей не только госрезерв, но и каналы поставки из соседних стран.
Центристы, накинувшиеся на Сиккут с особенной яростью, повели себя весьма лицемерно, так как меморандум о сотрудничестве с финнами, юридически никого и ни к чему не обязывавший, подписал предшественник Сиккут на посту министра, центрист Таави Аас. Поэтому Центристской партии хорошо известно, что этот плавучий терминал изначально не должен был стать эстонским – Финляндия арендовала судно самостоятельно. Суть приза, о котором шла речь в подписанном Аасом меморандуме, состояла в том, что в случае форс-мажора со строительством причала у финнов Эстония на один сезон получит терминал, что называется, «на постоять». Центристы же обвинили Сиккут и нынешний кабинет в том, что они поставили под угрозу энергобезопасность Эстонии.
Возглавляемое же Сиккут ведомство объяснило отказ финской стороны от условий меморандума изменившимися обстоятельствами. Сиккут напомнила, что РФ закрыла газовый кран, после чего СПГ-терминал стал единственным источником покрытия потребностей Финляндии в газе, которые превышают наши в пять раз. Также Сиккут признала, что ей уже в июле было известно о дислокации СПГ-терминала в Финляндии. То, что эта перспектива так долго утаивалась от общественности, выставило нынешнее правительство Эстонии не в лучшем виде.
В действительности же то, что стало Рийне Сиккут ясным в момент ее вступления в должность министра, было не менее очевидно и Таави Аасу в момент ухода с этого поста. И повлиять на эти условия ни он, ни она уже не могли. Действующего министра экономики никак нельзя обвинить в ситуации, которая приобрела актуальные ныне контуры еще до формирования нынешнего кабинета правительства. Однако это не мешает предъявлять работающему правительству претензии не за «содержательный», а за «коммуникативный» провал.
Ничто не мешало уже летом честно сказать, что мы не получим этой зимой терминал, но причал для его приема все равно необходим, так как в будущем он позволит принимать пусть не гигантские, но небольшие терминалы. Точно так же, как ничто не мешало честно предупредить народ Эстонии, что не стоит ждать «белого парохода», который придет и встанет в порту гарантом нашей энергобезопасности!