Переход на эстонский язык обучения: есть мощный мотивационный пакет, но людей пока не хватает

Педагог – это звучит выгодно!

По сообщению Министерства образования и науки, с 2023 года минимальная зарплата учителей вырастет до 1749 евро. В Ида-Вирумаа, где кадровая проблема стоит наиболее остро, для преподающих на эстонском будет введен коэффициент базовой зарплаты 1,5, а для учителей начальных классов – 1,3. Кроме того, начнут стимулировать приток педагогов в Ида-Вирумаа. Для них запланированы пакеты поддержки: стартовое пособие, льготное жилье и другие.

По мнению Светланы Владимировой, такая надбавка повысит привлекательность региона и станет для педагогов стимулом приехать работать в Ида-Вирумаа. «Я сразу объявила своим коллегам, чтобы они не удивлялись резко выросшим зарплатам начиная уже с сентября. Не надо бегать и искать ошибки в бухгалтерии, это достойная плата за ваш труд, и это не единоразовая выплата, а политика государства решит вопрос всеобщего образования на эстонском языке, – не без гордости признается Светлана. – Пожалуй, этот переход на эстонский язык действительно имеет все шансы стать успешным, особенно если будет учитываться плавность перехода в старших классах».