«Это яркий пример непрофессионализма и разгильдяйства»: посещение IKEA обернулось для клента кошмаром

«Дорогие друзья, хочу предупредить вас о ерунде, происходящей в IKEA – написал Линнас. – Магазин ИКЕА в Харьюмаа – это позорное пятно сферы торговли и пример сплошного бардака. За исключением консультантов в торговом зале, которые настоящие молодцы и готовы прийти на помочь».

Линнас дважды за две недели столкнулся с тем, что между сотрудниками демонстрационного зала и склада IKEA отсутствует какой-либо обмен информацией. Работники торгового зала утверждают, что нужный товар есть в наличии в необходимом количестве, но когда дело доходит до комплектации заказа, выясняется, что это совсем не так.

«По опыту трехкратного посещения могу сказать, что вся организация работы склада и отдела выдачи товаров IKEA – яркий пример непрофессионализма и разгильдяйства», – сказал Линнас.

Время и нервы потрачены

«Из трех касс, занимающихся комплектацией заказа, обычно работает только одна. С момента, как вы возьмете номерок в очередь, и до принятия заказа пройдет не менее получаса. Неважно, окажитесь ли вы в магазине в час пик выходного дня или вечером на буднях. На получение товара уйдет еще час. Другими словами, в общей сложности от оплаты до получения товара проходит около 1,5-2 часов», – рассказал он.