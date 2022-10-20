Житель Таллинна Райво Линнас успел посетить расположенный в пригороде столицы магазин IKEA трижды, прежде чем его терпение лопнуло и он решил предостеречь всех своих друзей в Facebook от посещения данного места.
«Это яркий пример непрофессионализма и разгильдяйства»: посещение IKEA обернулось для клента кошмаром
«Дорогие друзья, хочу предупредить вас о ерунде, происходящей в IKEA – написал Линнас. – Магазин ИКЕА в Харьюмаа – это позорное пятно сферы торговли и пример сплошного бардака. За исключением консультантов в торговом зале, которые настоящие молодцы и готовы прийти на помочь».
Линнас дважды за две недели столкнулся с тем, что между сотрудниками демонстрационного зала и склада IKEA отсутствует какой-либо обмен информацией. Работники торгового зала утверждают, что нужный товар есть в наличии в необходимом количестве, но когда дело доходит до комплектации заказа, выясняется, что это совсем не так.
«По опыту трехкратного посещения могу сказать, что вся организация работы склада и отдела выдачи товаров IKEA – яркий пример непрофессионализма и разгильдяйства», – сказал Линнас.
Время и нервы потрачены
«Из трех касс, занимающихся комплектацией заказа, обычно работает только одна. С момента, как вы возьмете номерок в очередь, и до принятия заказа пройдет не менее получаса. Неважно, окажитесь ли вы в магазине в час пик выходного дня или вечером на буднях. На получение товара уйдет еще час. Другими словами, в общей сложности от оплаты до получения товара проходит около 1,5-2 часов», – рассказал он.
Однако, по словам Линнаса, в последний его визит магазина сотрудники отдела комплектации и склада IKEA выполнили свою работу с особой безалаберностью. «Дверцы, которые были на складе, так и не удалось получить, потому что другие товары были сложены таким образом, что достать их не представлялось возможным!» – сообщил Линнас.
Правды ради он признал, что работа людей в отделе возврата-обмена достойна похвалы, ведь деньги за недостающий товар вернули сразу.
«В общей сложности я потратил шесть часов на то, чтобы получить две дверцы от шкафа, но, разумеется, у меня их до сих пор нет, – сказал Линнас. – Руководству IKEA следует заменить управляющего сборочным складом, если им небезразлична репутация IKEA».
Опираясь на свой опыт, Линнас советует заказывать товары на дом. По его словам, в этом случае все приобретенные вещи доставят быстро и в срок.
Спрос превысил предложение
По словам Ренаты Данте, руководителя отдела корпоративных услуг IKEA Baltics, они стараются поддерживать баланс между количеством товаров, предлагаемых в магазине и в интернет-магазине. «Ситуации, как в описанном случае, происходят редко. Это возможно, если, например, разные покупатели одновременно покупают один и тот же товар в магазине и в интернете, – пояснила Данте. – Мы постоянно работаем над тем, чтобы данные о складских запасах были максимально точными».
По словам Данте, количество посетителей магазина превзошло ожидания, и ситуация с пополнением складских запасов IKEA, а также выполнением онлайн-заказов постепенно налаживается.
Принимаются различные меры для улучшения ситуации и лучшего обслуживания клиентов. Например, уже увеличено количество сотрудников службы поддержки, повышена скорость обработки онлайн-заказов и выдачи покупок клиентам.
«Мы приносим извинения за неудобства. Мы относимся к произошедшему со всей серьезностью», – пообещала Данте.