Кая Каллас на старте предвыборной кампании пытается убедить жителей Эстонии, что наша страна находится в надежных руках, но при этом больше говорит о создании трибунала над путинским режимом, чем о программе действий своего правительства по смягчению влияния энергокризиса на население страны предстоящей зимой. Этим умело пользуется тоже вышедшая на тропу предвыборной борьбы партия EKRE, которая стала говорить с народом на темы, которые для людей сейчас особенно близки и важны, пишет публицист Игорь Калакаускас.
ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Пока Кая Каллас думает только о Путине, EKRE наживается на диких ценах
Похоже, премьер-министр дала старт полноценной предвыборной кампании, когда заявила во всеуслышание, что «на карту поставлено то, какой будет Эстония через 10-20-30 лет». Собственно, полемизировать с сутью этого заявления – занятие бессмысленное, но на его пафосе, пожалуй, стоит остановиться.
Война не заканчивается, а счета и цены растут
Все наши надежды, что российско-украинское противостояние завершится к концу осени (до этого, если помните, надежда была на конец лета), разбились о реальность: Кремль постоянно повышает ставки. Отодвинув на второй план дискуссию о ядерном ударе, Путин подкрепил поредевшие ряды профессионалов, зеков и бойцов-добровольцев свежими силами мобилизованных, одновременно перейдя к террористическим атакам на украинскую инфраструктуру.
Нельзя сказать, что новая тактика российского дуче привела к заметному успеху, однако стало очевидным, что до финала этой грандиозной по масштабам европейской драмы XXI века нам всем придется заплатить несколько больше, чем мы рассчитывали.
Значительная часть эстоноземельцев всерьез обеспокоена растущими счетами за коммунальные услуги и увеличивающимися числами на ценниках в магазинах. Средний обыватель, смирившийся с мыслью, что в его доме в любую минуту может пропасть электричество или закончиться газ, так и не смог понять, какой же план подготовило наше правительство на случай чрезвычайной энергетической ситуации.
В связи с этим поведение главы кабинета министров, ее заявления вносят в умы эстонских жителей еще больше сумятицы. Лично у меня возникает ощущение, что все силы Каи Каллас уходят на борьбу с путинским режимом.
Внешняя политика увлекает премьера сильнее, чем внутренняя
Отдавая должное мужеству и решимости премьер-министра, я все-таки не очень понимаю, каков ее горизонт планирования. Если это 5 марта – день выборов в Рийгикогу, то почему госпожа Каллас с видимым наслаждением концентрируется на темах «специального трибунала по преступлениям агрессии» и «использования замороженных активов России для помощи Украине»?
Думаю, в европейских структурах есть специальные организации, которые могут профессионально заняться решением этих вопросов, и, когда потребуется дать этим учреждениям дружеский совет, Эстония сможет сказать свое веское слово. Если я ничего не путаю, то глава исполнительной власти государства, согласно прописанным в нашей Конституции положениям, призван, в первую очередь, всемерно заботиться о безопасности населения страны.
Для этого рассылки инструкций по поведению в кризисной ситуации может быть недостаточно. Планы правительства должны быть не только прозрачными, но и конкретными, понятными любому жителю страны: «A la guerre comme à la guerre!»
Нечеткость планов правительства в энергосфере дает козыри EKRE
Именно невнятность позиции правительства Эстонской Республики в вопросе предоставления населению доступных энергетических услуг породила возбуждение в рядах EKRE, которая организовала в прошедшее воскресенье митинг на площади Свободы.
Да, господа Хельме умеют ловко жонглировать цифрами, выступать с эпатажными заявлениями и будоражить общественность своими умозаключениями. Но, в отличие от лидера реформистов, успевающей успешно пиариться на европейском уровне, консерваторы идут более простым путем – пытаются расширить ряды своих избирателей, предлагая обсуждать темы, которые жителям Эстонии ближе и понятнее.
Не стоит забывать, что EKRE – партия оппозиционная, и с нее, что называется, «взятки гладки». Но лично у меня нет уверенности, что в марте следующего года эта партия, имеющая на данный момент пятую часть кресел в парламенте, не усилит свои позиции.
Поэтому волнение госпожи Каллас по поводу результатов народного волеизъявления на выборах в Рийгикогу мне понятно. Однако ее призывы делать осознанный выбор и критика консерваторов будут гораздо более убедительными, если реформисты найдут в себе силы начать диалог с народом Эстонии. Кстати, фактическое игнорирование реформистами «русского электората», а также ослабление поддержки центристов означенной группой населения дают обоснованный повод волноваться по поводу того, кому русские граждане Эстонии отдадут свои голоса.
Для убедительной политической победы лозунги типа «Эстония в надежных руках!» не очень подходят. Доказывать столь спорное утверждение нужно уметь, и желательно – конкретными делами.