ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Пока Кая Каллас думает только о Путине, EKRE наживается на диких ценах

Похоже, премьер-министр дала старт полноценной предвыборной кампании, когда заявила во всеуслышание, что «на карту поставлено то, какой будет Эстония через 10-20-30 лет». Собственно, полемизировать с сутью этого заявления – занятие бессмысленное, но на его пафосе, пожалуй, стоит остановиться.

Война не заканчивается, а счета и цены растут

Все наши надежды, что российско-украинское противостояние завершится к концу осени (до этого, если помните, надежда была на конец лета), разбились о реальность: Кремль постоянно повышает ставки. Отодвинув на второй план дискуссию о ядерном ударе, Путин подкрепил поредевшие ряды профессионалов, зеков и бойцов-добровольцев свежими силами мобилизованных, одновременно перейдя к террористическим атакам на украинскую инфраструктуру.

Нельзя сказать, что новая тактика российского дуче привела к заметному успеху, однако стало очевидным, что до финала этой грандиозной по масштабам европейской драмы XXI века нам всем придется заплатить несколько больше, чем мы рассчитывали.

Значительная часть эстоноземельцев всерьез обеспокоена растущими счетами за коммунальные услуги и увеличивающимися числами на ценниках в магазинах. Средний обыватель, смирившийся с мыслью, что в его доме в любую минуту может пропасть электричество или закончиться газ, так и не смог понять, какой же план подготовило наше правительство на случай чрезвычайной энергетической ситуации.