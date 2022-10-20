Ряды тартуских социалистов постепенно редеют. На этой неделе бывший член городского собрания и учитель средней школы Хьюго Треффнера Отть Майдре, который состоял в партии восемь лет, решил покинуть ее. Таким образом, менее чем за неделю тартуское отделение Социал-демократической партии потеряло четырех членов.
Для подписчиков
После скандала с тайной записью ряды соцдемов покинул еще один член
После скандала с тайной записью ряды соцдемов покинул еще один член
Причины, которые называют покинувшие – отсутствие командной работы и непонятная жажда власти. Руководитель тартуского отделения соцдемов Кадри Леэтмаа, расценивает выходы из партии как сочувствие молодым людям, замешанным в скандале с записями.