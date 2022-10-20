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После скандала с тайной записью ряды соцдемов покинул еще один член

Эйли Арула
, журналист
После скандала с тайной записью ряды соцдемов покинул еще один член
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Отть Майдре восемь лет состоял в Социал-демократической партии. Он сказал, что в данный момент не планирует вступать ни в одну политическую партию, но не исключает, что в будущем может присоединиться к Партии зеленых.
Отть Майдре восемь лет состоял в Социал-демократической партии. Он сказал, что в данный момент не планирует вступать ни в одну политическую партию, но не исключает, что в будущем может присоединиться к Партии зеленых. Фото: Sille Annuk

Ряды тартуских социалистов постепенно редеют. На этой неделе бывший член городского собрания и учитель средней школы Хьюго Треффнера Отть Майдре, который состоял в партии восемь лет, решил покинуть ее. Таким образом, менее чем за неделю тартуское отделение Социал-демократической партии потеряло четырех членов.

Причины, которые называют покинувшие – отсутствие командной работы и непонятная жажда власти. Руководитель тартуского отделения соцдемов Кадри Леэтмаа, расценивает выходы из партии как сочувствие молодым людям, замешанным в скандале с записями.

Причина или последствие

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