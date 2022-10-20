В 1/8 финала соревнований на Кубок Эвальда Типнера команде «Нымме Калью», которая занимает четвертое место в Премиум-лиге, пришлось признать поражение от команды «Табасалу», которые играют в первом B-дивизионе.
Команда первого B-дивизиона выбила «Калью» из конкуренции
Команда первого B-дивизиона выбила «Калью» из конкуренции
Единственный гол в матче был забит на первой дополнительной минуте первого тайма, когда игрок «Табасалу» Мяртен Субка забил в ворота Калью и оформил окончательный счет 1:0.
Команды встречали в кубковой серии и в прошлом году, тогда убедительную победу одержал «Калев» со счетом 7:0.
Из клубов Премиум-лиги накануне играли также «Курессааре» и «Пайде»; обе команды одержали победы. «Курессааре» победила тартуский «Калев» со счетом 5:2, «Пайде» обыграла «Нымме Юнайтед» со счетом 4:0.
Другие результаты:
Jõhvi FC Phoenix 1:0 Rakvere Tarvas
Viljandi JK Tulevik 0:2 FC Tallinn
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