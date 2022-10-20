Исследование, проведенное по заказу Luminor, показало, что 40% малых и средних предприятий Эстонии (МСП) по сравнению с прошлым годом оценивают свои финансовые показатели в этом году как положительные. Инфляция и цены на энергоносители считаются основными факторами, которые окажут наибольшее влияние на результаты следующего года.
Исследование: резкий рост цен вынуждает предпринимателей отказываться от расширения бизнеса
Среди предприятий Балтии наиболее позитивно оценивают свои экономические показатели предприниматели Литвы (41%) и наименее позитивно – латвийские предприниматели (36%).
«Результаты опроса показывают, что этот год пока не оказал серьезного негативного влияния на сами малые и средние предприятия, и пока они с оптимизмом смотрят на свои показатели. Однако прогноз на следующий год уже не такой позитивный, поскольку компании обеспокоены быстрой инфляцией и резким ростом цен на энергоносители», – говорит глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко.
Опрос, проведенный в конце сентября, показал, что малые и средние предприятия стали более осторожными и больше не планируют расширяться в этом году. В этом году не планируют расширяться 67% предпринимателей в Эстонии, 62% в Латвии и 55% в Литве.
Основными факторами, влияющими на деловую активность, респонденты назвали резкий рост цен (51% в Эстонии, 46% в Латвии и 46% в Литве), рост цен на энергоносители (48% в Эстонии, 41% в Латвии и 53% в Литве), войну в Украине и пандемию коронавируса. «Экономические прогнозы во всем мире не отличаются оптимизмом, поэтому вполне понятно, что предприниматели в странах Балтии сейчас тоже настроены довольно пессимистично и сосредоточены на выживании, а не на новых инвестициях», – сказал Савченко.
Если рассматривать эти две проблемы по отдельности, то инфляция и цены на энергоносители оказали большее влияние на МСП, чем война в Украине. 44% эстонских МСП напрямую не ощутили существенного влияния войны на свой бизнес. Только 29% литовских МСП могут сказать то же самое. Однако необходимость адаптироваться к высоким ценам на энергоносители рассматривают как главную проблему в этом году 59% эстонских, 55% литовских и 51% латвийских компаний.