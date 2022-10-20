Масштабная полицейская операция: в лесу пойман автоугонщик

По словам руководителя операции и главы Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Лыунаской префектуры Кристьяна Томмингаса, полицейская операция, начатая в ночь на среду, принесла результат вчера к 19 часам вечера, когда полиции во время обширного и сложного прочесывания на местности удалось поймать подозреваемого в автоугоне. «Это 36-летний гражданин Литвы, который прятался от полиции в канаве возле Ыйзу в Вильяндимаа, пока его там не нашла полицейская собака. Его задержали и доставили в отделение для следственных мероприятий», – уточнил Томмингас.

На сообщение об угоне в Вильянди ценного автомобиля отреагировали как местные, так и находившиеся далеко патрули. Кроме всего прочего, полиция также обратилась за помощью к местным жителям, от которых получили сообщения, и также проверили все наводки.

По словам Томмингаса, район поиска для задержания преступника был большой, несколько деревень и лесных массивов, где местность была очень сложной, местами практически непроходимой. К масштабным поискам на местности привлекли криминальную полицию, сотрудников группы быстрого реагирования с дронами, полицейских со служебными собаками и вертолетную команду Департамента полиции и погранохраны, которая осуществляла наблюдение за районом поиска с помощью вертолета и с высоты выполняла функции глаз и проводника для поисковой группы.

Прокуратура ходатайствует об аресте

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого.

«Полиция проделала отличную работу по поиску подозреваемого, что привело к его задержанию прошлым вечером. При расследовании деятельности литовских угонщиков каждый прорыв дает новую информацию о деятельности преступной организации, поэтому важно поймать каждого подозреваемого. Прокуратура просит суд арестовать его, поскольку, если он останется на свободе, то, скорее всего, покинет страну и продолжит совершать преступления», – сказала Картау.

«Дополнительное оборудование, установленное на автомобиль потерпевшим, значительно облегчило поиск автомобиля и поимку подозреваемого. Благодаря GPS-устройству, установленному в автомобиле, полиция получила информацию о местонахождении автомобиля, и в какой-то момент потерпевшему удалось на расстоянии заглушить двигатель автомобиля. Если возможно, мы рекомендуем всем использовать такие вспомогательные средства или, по крайней мере, изучить, как это можно сделать для их собственного автомобиля. В настоящее время в зоне наибольшего риска находятся Toyota Land Cruiser и внедорожники Lexus, но и владельцы других марок не должны терять бдительности, ведь все более новые автомобили достаточно ценны, чтобы при удобном случае заинтересовать преступников», – заявила прокурор.

По возможности автовладельцы должны на ночь блокировать свой новый автомобиль старой машиной, запирать ворота, установить на автомобиль дополнительные средства безопасности, в у дома – камеры с датчиками движения и освещение, а также узнать у автодилера о дополнительных возможностях защиты автомобиля.

За угон суд может наказать лишением свободы до пяти лет, за причастность к преступной группировке суд может наказать заключением до 12 лет.