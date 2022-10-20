В Норвегии арестован сын друга Путина

Согласно открытым источникам, у Владимира Якунина есть сын Андрей 1975 года рождения, который учился в Лондонской школе бизнеса и бизнес-школе Колумбийского университета и в настоящее время проживает с семьей в Лондоне.

Его задержали в Хаммерфесте, где расположен самый северный в Европе завод по переработке сжиженного природного газа.

В суде задержанный заявил, что является подданным Великобритании и проживает в Италии. Однако полицейские, проводившие задержание, обнаружили на яхте у мужчины российский паспорт. Парусная яхта Firebird под флагом Соединенного Королевства ходила вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии в течение нескольких месяцев, начиная с лета этого года.

«Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании», – сказал адвокат задержанного, добавив, что решение суда будет обжаловано.

Сын друга Путина

Бизнесмен Владимир Якунин – близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива «Озеро». После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.

Его сын Андрей попал в заголовки российских СМИ в начале этого года, когда заявил о решительном неприятии военного вторжения в Украину. Он сказал, что никогда не голосовал за Владимира Путина.