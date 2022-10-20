Полиция Финнмарка – региона на крайнем севере Норвегии – арестовала 47-летнего мужчину с российским и британским паспортами, обвиняемого в управлении дроном на Шпицбергене и, возможно, в других местах Норвегии. Им оказался сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина – одного из ближайших соратников президента России Владимира Путина.
В Норвегии арестован сын друга Путина
Полиция Финнмарка – региона на крайнем севере Норвегии - арестовала 47-летнего мужчину с российским и британским паспортами по обвинению в управлении дроном на Шпицбергене и, возможно, в других местах Норвегии. Суд заключил его под стражу на две недели.
Арестованным, по данным норвежского суда, оказался сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина – одного из ближайших соратников президента России Владимира Путина. В компании Venture Investments & Yield Management (VIYM), одним из основателей которой является Андрей Якунин, подтвердили изданию РБК его задержание.
«Этот человек имеет российское и британское гражданство и обвиняется в нарушении параграфа 4 Закона о санкциях за запуск беспилотника на норвежской территории на Шпицбергене», – сказала изданию Barents Observer прокурор Анья Миккельсен Индбьер.
«Полиция арестовала мужчину 17 октября в Хаммерфесте и изъяла дроны и электронные устройства, которые сейчас анализируются. Содержание информации с дрона имеет большое значение для дела», – добавила она.
За неделю это уже четвертый случай ареста по подозрению в незаконном использовании дронов или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии. Гражданам России запрещено использовать беспилотники в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на Шпицбергене и в 12 морских милях от суши.
Посольство России в Осло в пятницу предупредило россиян, прибывающих в Норвегию с туристическими целями, что им не следует брать с собой дорогостоящее фото- и видеооборудование, а также фотографировать норвежскую инфраструктуру.
Согласно открытым источникам, у Владимира Якунина есть сын Андрей 1975 года рождения, который учился в Лондонской школе бизнеса и бизнес-школе Колумбийского университета и в настоящее время проживает с семьей в Лондоне.
Его задержали в Хаммерфесте, где расположен самый северный в Европе завод по переработке сжиженного природного газа.
В суде задержанный заявил, что является подданным Великобритании и проживает в Италии. Однако полицейские, проводившие задержание, обнаружили на яхте у мужчины российский паспорт. Парусная яхта Firebird под флагом Соединенного Королевства ходила вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии в течение нескольких месяцев, начиная с лета этого года.
«Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании», – сказал адвокат задержанного, добавив, что решение суда будет обжаловано.
Сын друга Путина
Бизнесмен Владимир Якунин – близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива «Озеро». После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.
Его сын Андрей попал в заголовки российских СМИ в начале этого года, когда заявил о решительном неприятии военного вторжения в Украину. Он сказал, что никогда не голосовал за Владимира Путина.
Андрей Якунин – один из основателей британской инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management, пишет издание «Агентство». Его компания занималась инвестициями в отели в Европе и России.
Самый известный, по версии издания Forbes, гостиничный проект Якунина-младшего – пятизвездочный Four Seasons Hotel Lion Palace St. в центре Петербурга – был тесно связан с Кремлем.
В 2004 году компания 29-летнего Андрея Якунина «Тристар инвестмент холдингс» (он был ее соучредителем и председателем совета директоров) получила в аренду от Управления делами президента здание знаменитого «дома со львами» архитектора Монферрана за 1,2 миллиарда рублей (по 90 рублей за 1 квадратный метр в год) – для реконструкции под отель класса de luxe. Кремлевское ведомство планировало разместить там семь апартаментов для приема лидеров «большой семерки» и других гостей президента, писал «Коммерсант».
Проект сопровождался скандалами – сначала из-за запрещенного законом об охране памятников строительства мансарды, а уже после открытия отеля – громким арбитражным и уголовным процессами: инвестор при поддержке Управделами президента обвинил подрядчика стройки в нарушении условий контракта и взыскал с него 4 миллиарда рублей. Подрядчик обанкротился, а его владелец Виктор Смирнов попал под следствие, был обвинен в растрате и покушении на мошенничество и вынужден был эмигрировать в Лондон.
В 2017 году Forbes оценивал имущество под управлением VIY Management в 1 миллиард долларов. Состояние самого Андрея Якунина «Деловой Петербург» в 2020 году оценивал в 20,4 миллиарда рублей (275 миллионов долларов по курсу того времени).
Представители компании Venture Investments & Yield Management (VIYM) рассказали изданию РБК, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа. «Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», – утверждают в VIYM.