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Два украинских спортсмена погибли на войне. Один из них был многократным чемпионом страны

rus.postimees.ee
Два украинских спортсмена погибли на войне. Один из них был многократным чемпионом страны
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Руслан Сапожник.
Руслан Сапожник. Фото: ULAF

Украинская лига американского футбола (ULAF) сообщила, что двое спортсменов, участвовавших в соревнованиях под эгидой ULAF, погибли на фронте. Это Даниил Богуславский и Руслан Сапожник.

Сапожник отправился на фронт в первые дни войны и входил в состав 111-й бригады. 32-летний спортсмен погиб в городе Торск на Донбассе. До войны он играл в составе клуба «Винницкие волки» и был одним из тех, кто возродил команду в 2007 году.

Богуславский представлял клуб "Ужгородские лесорубы". Был многократным чемпионом Украины по американскому футболу. Богуславский погиб на херсонском направлении, спасая на поле боя раненого товарища.

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