Украинская лига американского футбола (ULAF) сообщила, что двое спортсменов, участвовавших в соревнованиях под эгидой ULAF, погибли на фронте. Это Даниил Богуславский и Руслан Сапожник.
Два украинских спортсмена погибли на войне. Один из них был многократным чемпионом страны
Два украинских спортсмена погибли на войне. Один из них был многократным чемпионом страны
Сапожник отправился на фронт в первые дни войны и входил в состав 111-й бригады. 32-летний спортсмен погиб в городе Торск на Донбассе. До войны он играл в составе клуба «Винницкие волки» и был одним из тех, кто возродил команду в 2007 году.
Богуславский представлял клуб "Ужгородские лесорубы". Был многократным чемпионом Украины по американскому футболу. Богуславский погиб на херсонском направлении, спасая на поле боя раненого товарища.
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