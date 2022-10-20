Два украинских спортсмена погибли на войне. Один из них был многократным чемпионом страны

Сапожник отправился на фронт в первые дни войны и входил в состав 111-й бригады. 32-летний спортсмен погиб в городе Торск на Донбассе. До войны он играл в составе клуба «Винницкие волки» и был одним из тех, кто возродил команду в 2007 году.