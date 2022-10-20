Вескимяги: риски, угрожающие стабильности электроснабжения, значительно возросли

Хотя мощностей по производству электроэнергии достаточно для зимы, резерв беспрецедентно низок, а риски нехватки производственных мощностей куда выше, чем обычно.

Рыночная генерирующая мощность в регионе во время пикового зимнего потребления составляет около 196 гигаватт, что примерно на 14 гигаватт больше среднего зимнего пикового потребления и примерно на 5 гигаватт больше пикового потребления в особенно холодную зиму. Таким образом, профицит составляет 8 и 3 процента соответственно.

Причинами столь скудного запаса являются совокупное воздействие войны, топливообеспечение электростанций, низкий уровень воды в водохранилищах и износ оборудования электростанций.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, риски предстоящей зимой значительно возросли из-за совокупного действия многих факторов: «Поскольку производственный резерв невелик по сравнению с пиковым потреблением отдельных часов в регионе, небольшие изменения при наличии газа, атомной, гидро- и ветровой энергетики могут существенно повлиять на баланс электроэнергетической системы региона».

Хотя региональный баланс электроэнергии все же положительный, избыток электроэнергии распределяется между странами неравномерно. «Сотрудничество между национальными системными менеджерами, доступность передачи мощностей между странами, а также координация технического обслуживания и ремонта электростанций региона за пределами страны очень важны. Транснациональное сотрудничество является ключом к тому, чтобы этой зимой у потребителей был свет, а дома оставались теплыми», – добавил Вескимяги.

Для снижения возросших рисков в Эстонии также были проведены важные дополнительные мероприятия. Правительство Эстонии возложило на Eesti Energia обязательство обеспечить доступность определенных мощностей по производству электроэнергии, на электростанциях аварийного резерва Кийза накоплено дополнительное топливо, заключен договор об обмене дополнительными резервами. Также заключено соглашение об обмене дополнительными резервами с системными менеджерами Северных стран и договор о приобретении частотных резервов с Enefit Power.