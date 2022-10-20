Саммит ЕС попытается договориться о потолке цен на газ

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считается сдержанным проевропейским политиком. Однако накануне саммита ЕС, который открывается 20 октября в Брюсселе, он показал себя совсем с другой стороны. «На этой неделе должны быть приняты решения. Речь идет о том, играет ЕС какую-либо роль в борьбе с энергетическим и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией против Украины, или нет», – заявил политик в бельгийском парламенте.

По его словам, время для оправданий вышло. «Если Евросоюз хочет ограничить цены на энергию, защитить компании и домохозяйства от энергетической войны, то он должен действовать незамедлительно», - заявил де Кроо. Премьер Бельгии, как и примерно половина стран ЕС, поддерживают идею установления потолка цен на газ, который закупается европейскими компаниями на мировом рынке. Правительства поддерживают это предложение еще и потому, что его можно быстро ввести, и оно ничего не стоит странам.

Потолка цен на импортируемый в ЕС газ не будет

Другая половина стран Евросоюза, в том числе Германия, относятся скептически к этой идее, опасаясь, что потолок цен на газ приведет к нарушению поставок, поскольку импортеры откажутся продавать его в Европу. Еврокомиссия также выступает против введения потолка цен на газ. Вместо этого ее глава Урсула фон дер Ляйен предложила ряд мер по регулированию газового рынка.