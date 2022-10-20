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Бдительный житель Эстонии помог поймать похитителей топлива

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Бдительный житель Эстонии помог поймать похитителей топлива
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По подозрению в краже топлива задержали трех человек.
По подозрению в краже топлива задержали трех человек. Фото: Arvo Meeks

Благодаря сообщению местного жителя полиция задержала на прошлой неделе в Раквере трех мужчин, которые крали топливо из грузовиков. В пятницу, 14 октября, с разрешения суда подозреваемых арестовали.

Поздно вечером в среду, 12 октября, около 22:30 бдительный местный житель сообщил в Центр тревоги, что трое подозрительных мужчин передвигают у грузовиков, припаркованных на стоянке на улице Крейцвальди в Раквере, и, вероятно, сливают топливо. Кроме того, звонивший оперативно сообщал в Центр тревоги, на какой машине передвигаются подозрительные люди и в каком направлении.

Полицейский патруль, который незамедлительно отреагировал на сообщение, обнаружил рядом с местом происшествия автомобиль, соответствующий описанию, задержал подозреваемых и доставил их в отделение полиции для следственных мероприятий. «Бдительность и оперативность осведомителя помогли полиции поймать похитителей топлива прямо на месте преступления. В задержанном автомобиле также были обнаружены шланг и шесть канистр с топливом, четыре из которых были заправлены краденым топливом, – говорит руководитель группы Раквереского отделения полиции Кей Паю. – Этот случай – яркий пример важности бдительности и хорошего сотрудничества, ведь безопасность общества начинается в первую очередь с нас самих, и здесь важен вклад каждого».

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм, она ходатайствовала об аресте троих мужчин в возрасте 40 лет, поскольку, если бы они остались на свободе, они продолжали бы совершать кражи. «Они прибыли в наш небольшой город с определенной целью, хорошо подготовленные, и их предыдущее поведение указывало на планомерные действия для получения незаконной прибыли», – сказала Карм.

В полиции напоминают, что каждый может многое сделать для предотвращения воровства. «Воры любят действовать скрытно, поэтому стоит использовать все меры, которые отпугивают воров – замки, освещение, сигнализацию и камеры. Топливо в первую очередь крадут из неохраняемых и легкодоступных мест и машин, ведь чем меньше препятствий, тем больше шансов совершить преступление. Для предотвращения краж разумно держать машины и тяжелую технику на охраняемых и запираемых парковках», – отмечает Кей Паю.

О преступлениях необходимо сообщать в полицию в любом случае, даже если причиненный ущерб невелик и дело не раскрыто сразу, в долгосрочной перспективе это может помочь в раскрытии систематических преступлений. В случае кражи или подозрительной деятельности как можно скорее сообщите в полицию, позвонив по номеру 112.

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