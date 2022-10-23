Опасная профессия: удары искусственные, травмы настоящие

Каскадер – это не только романтика

Травмы можно получить даже на тренировке. Поэтому крайне важно слушать инструктора и четко следовать его командам. На одной из тренировок Алина упала, не выпустив воздух из легких, а это противопоказано. В итоге ушиб легких. Синяки для каскадеров – рутина. Рутина также всевозможные прыжки в болото, падения в окна, падения с домов. Съемки при этом могут длиться часами, все это время каскадер в гриме и готов к работе. Например, на съемки прыжка в болото ушло пять часов и хоть дело было летом, было очень холодно.

Прыжки с небольшой высоты может осилить каждый. А вот когда надо прыгать с высоты, например, в 30 метров, это уже становится опасным, необходимо учитывать множество нюансов – тот же боковой ветер. Приземлиться при этом каскадеру нужно в страховочную сетку, которая сверху выглядит крохотным белым пятнышком.

Также есть и скрытые опасности. Допустим, каскадера ударили ногой, и он должен скатиться с лестницы или горы. Но при таком падении можно свернуть шею, вывихнуть или сломать ногу. Что угодно может произойти: например, ассистенты смотрели уклон и пропустили торчащий корень.