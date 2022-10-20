Раскрыта схема продажи оружейных технологий России: один из обвиняемых задержан в Эстонии
В рамках одной из этих схем в среду США предъявили пяти гражданам России обвинение в поставках американских электронных компонентов российским производителям оружия, некоторые из которых были обнаружены на поле боя в Украине.
По второй схеме в попытке отправить в Россию высокоточный профильно-шлифовальный аппарат производства США, который может быть использован при производстве оружия или в программе создания ядерного оружия, обвинили трех граждан Латвии и одного гражданина Украины.
Министерство юстиции заявило, что в обеих схемах участвовали подставные фирмы в нескольких странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) и Германии, и они были разработаны для уклонения от санкций США и других стран против России.
Первая схема предусматривала закупку у американских производителей таких технологий, как передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах и спутниках.
Гражданин России Юрий Орехов, проживающий в Дубае, сын российского губернатора Артем Ус и трое других граждан России использовали гамбургскую компанию для поставки технологий российским военным компаниям, находящимся под санкциями США.
В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы доставить детали, которые использовались в российских истребителях «Сухой».
«Некоторые электронные компоненты, полученные по этой преступной схеме, были обнаружены на российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине», – сообщили в Минюсте.
Кроме того, Орехов, его российские партнеры и два венесуэльских нефтетрейдера, которым также предъявлены обвинения, использовали эту немецкую компанию в качестве прикрытия для переправки сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в Россию и Китай в нарушение глобальных санкций.
Платежи проходили через подставные компании, банки в Объединенных Арабских Эмиратах, денежные переводы и торговлю криптовалютой.
Пятерым гражданам России и двум венесуэльским нефтетрейдерам были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, нарушении санкций, мошенничестве и отмывании денег.
Орехов и Ус были задержаны соответственно в Германии и Италии в понедельник,17 октября, и США потребуют их экстрадиции.
Министерство финансов США также ввело санкции в отношении Орехова, немецкой подставной компании и дубайской компании, которую он контролирует.
Троих граждан Латвии, обвиняемых по второй схеме, задержали во вторник, а в июне в Эстонии задержали обвиняемого гражданина Украины.
Им вменяются заговор с целью обмана США, контрабанда и отмывание денег, Минюст США добивается их экстрадиции.
В этой схеме обвиняемые согласовывали покупку профильно-шлифовальной машины производства США якобы для европейского рынка, но пытались доставить его в Россию. Аппарат был изъят латвийскими властями.
«Обвиняемые пытались нелегально переправить в Россию высокоточный товар, подлежащий экспортному контролю, где его можно было использовать для распространения ядерного оружия и российских оборонных программ», – заявила прокурор США Ванесса Роберт Эйвери.