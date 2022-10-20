Раскрыта схема продажи оружейных технологий России: один из обвиняемых задержан в Эстонии

В рамках одной из этих схем в среду США предъявили пяти гражданам России обвинение в поставках американских электронных компонентов российским производителям оружия, некоторые из которых были обнаружены на поле боя в Украине.

По второй схеме в попытке отправить в Россию высокоточный профильно-шлифовальный аппарат производства США, который может быть использован при производстве оружия или в программе создания ядерного оружия, обвинили трех граждан Латвии и одного гражданина Украины.

Министерство юстиции заявило, что в обеих схемах участвовали подставные фирмы в нескольких странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) и Германии, и они были разработаны для уклонения от санкций США и других стран против России.

Первая схема предусматривала закупку у американских производителей таких технологий, как передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах и спутниках.

Гражданин России Юрий Орехов, проживающий в Дубае, сын российского губернатора Артем Ус и трое других граждан России использовали гамбургскую компанию для поставки технологий российским военным компаниям, находящимся под санкциями США.

В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы доставить детали, которые использовались в российских истребителях «Сухой».

«Некоторые электронные компоненты, полученные по этой преступной схеме, были обнаружены на российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине», – сообщили в Минюсте.