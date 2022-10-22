Николай Осипенко, которому в августе исполнилось 64, личность знаменитая и неизвестная одновременно. Пресса пишет о нем 25 лет, называя некоронованным королем теневого бизнеса Северо-Востока и обвиняя в коррупции, но суд ни разу не вынес ему обвинительного приговора.
Персона ⟩ «Олигарх» Николай Осипенко: невидим, ненаказуем, неприкасаем?
Осипенко действительно сильно влия ет на политическую жизнь Кохтла-Ярве, контролирует огромную часть мусорного и снегоуборочного бизнеса страны, при этом в открытом доступе мало его фотографий, практически нет сведений о его частной жизни, а также нет интервью, сделанных независимыми журналистами. Он регулярно общается только с изданием «Панорама», которое сам же и контролирует.
Деловой мент – это призвание
Свою карьеру Николай Осипенко начал строить в советской милиции, в Эстонию он приехал из России совсем молодым. После 1991 года он продолжил служить, теперь уже в Идаской префектуре полиции. Осипенко сумел так хорошо сориентироваться в рыночных условиях, что попал в поле зрения известного в те годы криминального журналиста Светланы Логиновой.
В своей книге «Бандитский Ида-Вирумаа» она пишет: «Осипенко – личность в высшей степени неординарная. Когда-то он был очень хорошим ментом, а потом и полицейским. По словам неплохо знающих его бывших коллег, Николай приехал в Эстонию, фигурально выражаясь, нищим – с одной авоськой вещей, и, отработав в полиции много лет, сколотил солидный капитал. Не думайте, что я ошиблась, соединив вместе полицию и бизнес: не уходя с работы из правоохранительных органов, Осипенко начал крутиться в деле, причем по-крупному. Его бывшие коллеги рассказали мне, как, будучи офицером полиции, Николай Осипенко уже имел торговые точки (киоски), открытые на «тяжким трудом честно заработанные» деньги. Чтобы с его торговыми ларьками ничего не случилось, патрульные по приказу Осипенко обязаны были прокладывать свой дежурный маршрут через киоски».
В середине 90-х Осипенко возглавлял Йыхвиское отделение полиции Ида-Вируской префектуры, а затем перебрался в Таллинн. В столицу он попал вместе со своим начальником Хельмутом Паабо, который с должности префекта Ида-Вирумаа перешел на должность руководителя столичной префектуры. В конце 1999 года в благородном семействе правоохранителей случился громкий скандал: Государственная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Хельмута Паабо.
Выяснилось, что в 1995–1997-м Паабо как Ида-Вируский префект злоупотреблял должностными полномочиями, что повлекло серьезный ущерб государству. В частности, Паабо обвиняли в том, что он возместил арендатору префектуры – AS Liiva – расходы, которые возмещению не подлежали. Газеты писали, что это AS Liiva было связано с Николаем Осипенко. Дальше разговоров дело тогда не пошло, но в 2000 году из полиции «ушли» по сокращению штата и префекта Таллиннской префектуры Паабо, и комиссара Николая Осипенко, и еще нескольких сотрудников правового отдела.
Местная власть как объект инвестиций
После ухода из полиции Николай Осипенко отдал всего себя бизнесу. Вот что пишет Светлана Логинова о том, как Осипенко стал влиятельным человеком в Кохтла-Ярве: «Основной фигурой среди близких Валерию Корбу бизнесменов, которым в последние годы достается львиная доля госпоставок, оказался экс-офицер полиции, а ныне бизнесмен Николай Осипенко (Осип)… материально он был в то время уже силен. Торговая империя бывшего комиссара росла, как грибы после дождя. Но, помимо торговли, Николай Осипенко активно начал подгребать под себя и другие сферы деятельности в Кохтла-Ярве, а затем и в Йыхви, в том числе строительство. В Кохтла-Ярве интересы бизнесмена лоббировал Валерий Корб, которому Осипенко еще в девяностых годах помог занять кресло мэра. Помог, разумеется, не бескорыстно… Умный, осторожный, предусмотрительный и всегда улыбающийся Николай Осипенко не позволил бы Корбу выпрыгнуть из своей телеги».
По утверждению Логиновой, Николай Осипенко благодаря влиянию на власти стал получать от Кохтла-Ярвеского горсобрания все, что хотел: заказы на строительство дорог, уборку улиц, озеленение города. Тендеры в первые годы получала компания AS N&V. Если мы откроем архив «Деловых ведомостей» (ДВ) за первую половину нулевых, то обнаружим десятки статей о фантастически успешном бизнесе Осипа: «N&V в 2000–2004 годах при обороте порядка 150 миллионов крон заработала более 75 миллионов крон чистой прибыли. ДВ не смогли разыскать более ни одну фирму в регионе, которая могла бы похвастаться 50-процентной рентабельностью!»
А вот еще одна статья в ДВ: «Вместо предусмотренных результатами конкурсов госпоставки 70 миллионов крон, власти Кохтла-Ярве выплатили фирме N&V 140 миллионов, что с учетом показателей рентабельности данной компании означает дополнительный чистый доход порядка 35 "лимонов"».
ДВ располагают справкой, составленной главным бухгалтером мэрии Кохтла-Ярве Моникой Матти, из которой следует, что в период с 12.10.2000 г. по 30.09.2005 г. фирме N&V было перечислено 139 194 536 крон городских денег. Сделано это было на основании пяти выигранных этой компанией конкурсов госпоставки общим объемом в 69 492 433 кроны. Превышение первоначально запланированных выплат на 69 702 103 кроны объясняется дополнительно заказанным объемом работ. Матти говорила, что, оформляя платежки, всего лишь выполняла указания мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева. Сам Соловьев заявил ДВ, что лично он так сразу и не вспомнит, почему N&V получила почти 70 миллионов крон сверху, но выразил при этом уверенность, что все законно».
Компании Николая Осипенко
• AS N&V – удалено из Коммерческого регистра.
• OÜ N&V (10830688) – удалено из регистра.
• OÜ N&V (11189800) – удалено из Коммерческого регистра.
• OÜ N&V – действует. Занимается ремонтом дорог.
• AS Uikala Prügila – управляет Уйкалаской свалкой.
• OÜ Ekovir – занимается вывозом мусора.
Под суд идут только исполнители
Евгений Соловьев на должности мэра Кохтла-Ярве долго служил Осипу верой и правдой, пока прокуратура не усадила его на скамью подсудимых. В соответствии с обвинением прокуратуры, член правления фирмы AS N&V Николай Осипенко с сентября 2006 по август 2009 года представлял на утверждение городской управы ложные данные о выполненных работах по ремонту, обслуживанию и поддержанию в порядке городских территорий. Кроме того, задним числом переоформлялись акты приемки и осмотра, а также предъявленный городу предприятием бюджет, чтобы скрыть незаконность переплат.
Дело закончилось обвинительным приговором для бывшего мэра Соловьева, но огромный ущерб городу никто так и не возместил, а Николай Осипенко даже не попал под суд. Весной 2014 года он вышел из судебного процесса о коррупции «по состоянию здоровья» и тут же ликвидировал находившуюся под судом свою фирму AS N&V. Она была удалена из Коммерческого регистра, а вместо нее появилась фирма OÜ N&V, объединившая все фирмы Николая Осипенко. Защитник фирмы AS N&V присяжный адвокат Юри Леппик подал суду ходатайство о прекращении производства в отношении фирмы, поскольку ее больше не существует.
Сейчас у Осипенко в управе Кохтла-Ярве тоже есть люди, которых невозможно с ним не связать. Баллотировавшийся на местных выборах по списку Центристской партии и выбранный позднее председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс – пасынок Осипенко. Подписавшая коалиционный договор от избирательного союза Progress депутат горсобрания Мария Меркулова – член правления фирмы Николая Осипенко N&V и его близкая подруга. Бывший вице-мэр по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярве Денис Вершинин, который в марте вы играл конкурс на должность директора муниципального предприятия OSK Grupp – сын Александра Вершинина, сослуживца Николая Осипенко по милиции.
Сейчас Николая Осипенко снова подозревают в коррупции. Вместе с ним подозреваемыми по делу проходят еще 16 человек, среди которых Тийт Лиллеметс, Мария Меркулова, Денис Вершинин, Антон Диев, вице-мэры Виталий Бородин и Эвелин Данилов, помощник мэра Алена Казакова и еще несколько человек. Состояние здоровья Николая Осипенко снова не позволило заключить его под стражу. Отпустив Осипенко домой, суд признал, что Осипенко, скорее всего, продолжит совершать коррупционные преступления, но ходатайство прокуратуры все равно не поддержал.
В 2014 году Осипенко по состоянию здоровья избежал не только содержания под стражей, но и скамьи подсудимых в деле о коррупции. Впрочем, болезнь не помешала Осипенко активно участвовать в местной политике и постоянно выступать в принадлежащей ему газете «Панорама». Бизнесмен участвовал и в местных выборах. Говорят, сотрудники его предприятий стабильно обеспечивают ему место в Йыхвиском волостном собрании. Осипенко избирается в волостное собрание, но если верить подсчетам «Северного побережья», то последний раз он участвовал в заседаниях собрания десять лет назад.
Чем закончится новое дело о коррупции и будет ли Осипенко дальше определять политику Кохтла-Ярве – посмотрим. Это история, которая будет разворачиваться на наших глазах.