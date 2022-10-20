Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в ходе обсуждения в четверг в Рийгикогу важного для государства вопроса гражданской обороны подчеркнул, что для обеспечения безопасности населения в случае войны или иного кризиса в гражданскую оборону требуется постоянно инвестировать 0,5 процента ВВП.
Ляэнеметс: в гражданскую оборону требуется постоянно инвестировать 0,5 процента ВВП
«Ситуация с безопасностью в Европе радикально изменилась и заставила нас взглянуть на жизнь с новой точки зрения. С нашим оборонным бюджетом мы всегда были образцовыми и вносили два и более процента в военную оборону страны, но в дополнение к военному потенциал мы должны вносить вклад и в защиту наших граждан, – отметил министр внутренних дел. – Развитие необходимых для защиты населения действий в ближайшие годы будет иметь ключевое значение для более обширной безопасности Эстонии».
По словам Ляэнеметса, уже сейчас нужны коренные изменения в отношении к государственной обороне. «Агрессия России в Украине наглядно показала, что одной только военной обороны недостаточно, противник может атаковать и мирное население, и города. Глядя на прячущихся в киевском метро украинцев, стоит задуматься – знали бы жители Эстонии, как вести себя в такой ситуации? Неужели нам вообще негде спрятаться? Защита населения и готовность к кризисам являются частью гособороны, и мы должны постоянно развивать и поддерживать эти возможности», – подчеркнул в своем выступлении Ляэнеметс.