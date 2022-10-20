Ляэнеметс: в гражданскую оборону требуется постоянно инвестировать 0,5 процента ВВП

«Ситуация с безопасностью в Европе радикально изменилась и заставила нас взглянуть на жизнь с новой точки зрения. С нашим оборонным бюджетом мы всегда были образцовыми и вносили два и более процента в военную оборону страны, но в дополнение к военному потенциал мы должны вносить вклад и в защиту наших граждан, – отметил министр внутренних дел. – Развитие необходимых для защиты населения действий в ближайшие годы будет иметь ключевое значение для более обширной безопасности Эстонии».