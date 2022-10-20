«Все включено» в случае с турфирмами и отелями может означать разное содержание, убедились на личном опыте эстонцы, которые отправились в отпуск в Египет на популярный туристический курорт Шарм-эль-Шейх. Свои права они смогли отстоять только после нескольких дней переговоров с турфирмами и отелем.
Для подписчиков
Эстонцы в Египте: мы почувствовали, что туроператор нас бросил
Эстонцы в Египте: мы почувствовали, что туроператор нас бросил
«Было довольно унизительно ходить выпрашивать то, за что, как ты знаешь, ты заплатил», – сказала Керсти Кальюсте, которая вернулась из Шарм-эль-Шейха в понедельник и считает себя опытной туристкой. Она путешествовала по миру почти четверть века. За исключением коронавремени, она и ее семья каждый год отправляются в два путешествия. Она отдыхала в Египте как минимум пятнадцатый раз.
Ключевые слова