Эстонцы в Египте: мы почувствовали, что туроператор нас бросил

«Было довольно унизительно ходить выпрашивать то, за что, как ты знаешь, ты заплатил», – сказала Керсти Кальюсте, которая вернулась из Шарм-эль-Шейха в понедельник и считает себя опытной туристкой. Она путешествовала по миру почти четверть века. За исключением коронавремени, она и ее семья каждый год отправляются в два путешествия. Она отдыхала в Египте как минимум пятнадцатый раз.