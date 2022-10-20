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Эстонцы в Египте: мы почувствовали, что туроператор нас бросил

Кадри Таммепуу
Эстонцы в Египте: мы почувствовали, что туроператор нас бросил
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Солнечная поездка Керсти Кальюсте в Шарм-эль-Шейх была омрачена спорами с туроператором и местным отелем.
Солнечная поездка Керсти Кальюсте в Шарм-эль-Шейх была омрачена спорами с туроператором и местным отелем. Фото: Erakogu

«Все включено» в случае с турфирмами и отелями может означать разное содержание, убедились на личном опыте эстонцы, которые отправились в отпуск в Египет на популярный туристический курорт Шарм-эль-Шейх. Свои права они смогли отстоять только после нескольких дней переговоров с турфирмами и отелем.

«Было довольно унизительно ходить выпрашивать то, за что, как ты знаешь, ты заплатил», – сказала Керсти Кальюсте, которая вернулась из Шарм-эль-Шейха в понедельник и считает себя опытной туристкой. Она путешествовала по миру почти четверть века. За исключением коронавремени, она и ее семья каждый год отправляются в два путешествия. Она отдыхала в Египте как минимум пятнадцатый раз.

В октябре Кальюсте отправилась в Шарм-эль-Шейх с 14 друзьями и членами семьи. «Мы часто пользуемся услугами фирмы-посредника Delfiin, поскольку она объединяет разных туроператоров, но мы выбрали далеко не самый дешевый пакет, а скорее средний по цене пакет. Главное, чтобы в отеле были и водные горки, и тренажерный зал, и кораллы в море», – вспоминает Кальюсте.

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