Новый 1939-й?

Многие удивляются отсутствию в России массового сопротивления диктатуре. Но если вспомнить – как апогей советско-нацистского альянса – тот же 1939 год, разве кто-то на Западе тогда мог всерьез ожидать революции против Гитлера в Берлине или против Сталина в Москве? Так почему же сегодня некоторые европейцы полагают, что если гражданам РФ чинить всякие неудобства – не давать виз, отключить банковские карты и т.д., они разозлятся и свергнут Путина? Нет, эффект будет совершенно обратным. Россияне, конечно, разозлятся, но вовсе не на Путина, а именно на «вражеский Запад, который нас ненавидит».

Разумеется, жертвы пропаганды несут ответственность за то, что ими стали. Масштабы такой ответственности особенно велики в современном мире, где реальная информация о происходящем открыта. Но все же естественная эмпатия требует воспринимать их именно как жертв – до тех пор, пока они не берут оружие и не едут убивать жителей другой страны. Показательно и массовое бегство от мобилизации, например, в страны Центральной Азии. Долгие годы «продвинутые москвичи» откровенно недолюбливали мигрантов оттуда и потешались над ними. Но история – муза ироничная, и теперь они сами оказались мигрантами в этих странах, что в изрядной степени поломало имперские шаблоны.

Вторжение СССР в Афганистан не было коллективной виной всех советских граждан