Объявление Россией об аннексии четырех украинских областей, формально преподносящейся как их «освобождение», вызывает очевидные исторические параллели с событиями первого месяца Второй мировой войны, когда Красная армия совершила вторжение в восточную часть Польши. Правда, если в 1939 году можно было говорить о партнерской договоренности между гитлеровской Германией и сталинским СССР по разделу Европы, то нынешний российский режим сумел в самом себе соединить черты и нацизма, и сталинизма, пишет публицист Вадим Штепа.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Новый 1939-й: Россия снова называет свою военную агрессию «освобождением»
Датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу. СССР вступил в эту войну 17 сентября, когда Красная армия вторглась в восточные регионы Польши, пропагандистски назвав свое вторжение «освободительным походом в западную Украину и западную Белоруссию». Пакт Молотова-Риббентропа вступил в действие, и 22 сентября оккупанты провели в Бресте совместный парад.
Эта история странным образом рифмуется с событиями нынешнего сентября, когда Россия аннексировала четыре области Украины, точно так же называя эту агрессию «освобождением». И кстати, точно так же, как и СССР в 1939 году, проводит массовую мобилизацию под прикрытием «учебных сборов».
Разница лишь в том, что если рассматривать взаимодействие двух преступных идеологий в нынешних условиях, то получается, что сегодня СССР и Рейх не просто выступают союзниками, а фактически слились воедино. И совершенно закономерно, что в путинской России введена уголовная статья за «уравнивание» сталинизма и нацизма. Хотя если в ту эпоху у двух тоталитарных режимов действительно были идеологические разногласия, то в имперском «рашизме» они начисто стерлись. И тот, кто указывает на это слияние, становится для системы опасен.
Современные фашисты называют себя борцами с фашизмом
Историк Тимоти Снайдер приводит множество примеров этого абсурдного синтеза, когда российские войска совершают давно забытые в Европе преступления, которые принято называть фашистскими, но при этом искренне считают себя «борцами с фашизмом». Этот, по его определению, «шизофашизм», поразивший большинство россиян – следствие невиданной по своей мощи иррациональной пропаганды, до которой технологии в сталинско-гитлеровские времена еще не доросли.
Многие удивляются отсутствию в России массового сопротивления диктатуре. Но если вспомнить – как апогей советско-нацистского альянса – тот же 1939 год, разве кто-то на Западе тогда мог всерьез ожидать революции против Гитлера в Берлине или против Сталина в Москве? Так почему же сегодня некоторые европейцы полагают, что если гражданам РФ чинить всякие неудобства – не давать виз, отключить банковские карты и т.д., они разозлятся и свергнут Путина? Нет, эффект будет совершенно обратным. Россияне, конечно, разозлятся, но вовсе не на Путина, а именно на «вражеский Запад, который нас ненавидит».
Разумеется, жертвы пропаганды несут ответственность за то, что ими стали. Масштабы такой ответственности особенно велики в современном мире, где реальная информация о происходящем открыта. Но все же естественная эмпатия требует воспринимать их именно как жертв – до тех пор, пока они не берут оружие и не едут убивать жителей другой страны. Показательно и массовое бегство от мобилизации, например, в страны Центральной Азии. Долгие годы «продвинутые москвичи» откровенно недолюбливали мигрантов оттуда и потешались над ними. Но история – муза ироничная, и теперь они сами оказались мигрантами в этих странах, что в изрядной степени поломало имперские шаблоны.
Вторжение СССР в Афганистан не было коллективной виной всех советских граждан
Однако стремление наказывать людей только за «неправильный» паспорт выглядит все же не слишком адекватным. Никто из нас не выбирал, в какой стране ему родиться. Например, многие граждане Эстонии успели в свое время поневоле побывать гражданами СССР. Несут ли они, по причине тогдашнего наличия у них «серпастого и молоткастого», ответственность за вторжения СССР в Чехословакию и Афганистан?
Сторонники «паспортной вины» исходят из рационального принципа: граждане всякого государства должны отвечать за власть, которую они выбрали. Но забывают о том, что все президентские выборы в России, как минимум с 2000 года, были сплошными спектаклями с заранее предсказуемым результатом. В стране кремлевских «царей» и их «преемников» никаких свободных выборов не бывает.
Наличие российского паспорта не делает человека путинистом
Вспоминаю, как в 2008 году мы с коллегами попытались выдвинуть в президенты бывшего диссидента Владимира Буковского, хотя и инициативная группа, и он сам догадывались, что его просто не зарегистрируют в качестве кандидата. Так и случилось, несмотря на то, что подписей в его поддержку было собрано едва ли не вдвое больше необходимого. Официальный отказ ЦИК выглядел смехотворно: «Господин Буковский сообщил, что является писателем, но не представил документов, подтверждающих этот род деятельности». Но он все-таки не дожил до еще большей антиутопии – когда людей объявляют «путинистами» только по факту наличия у них российского гражданства…
Это, кстати, та же логика 1939 года: считать всех граждан СССР «коммунистами», а подданных Третьего рейха — «нацистами». Но, впрочем, Путин в своих последних речах действительно синтезирует идеи этих двух режимов: для него Запад с его свободами – это глобальный и абсолютный враг. Поэтому в ответ Западу разумнее было бы бить не по паспортам россиян, но по фундаментальным основам этой неоимперской системы, которая порождает агрессивную пропаганду.
Нужна альтернативная и внятная программа российской деимпериализации, которая разъяснила бы жителям различных регионов, что весь итог кремлевской великодержавной экспансии, начиная еще с захватов Новгорода и Казани, представляет из себя разрастание бесправных колоний. А сила государства проявляется не в войне с соседями, но в собственном развитии. Осознание этого было бы полезным и тем русскоязычным жителям Эстонии, которые все еще мыслят категориями московских телеканалов.
Но некоторые западные деятели – даже такие «космические», как Илон Маск – живут в не менее устаревших стереотипах. Они до сих пор считают Россию «великой страной», имперские амбиции которой надо признавать, а при необходимости — ну разве что мягко «умиротворять». И злоупотребления этими стереотипами как раз и довели планету до нового 1939 года, только уже с ядерной кнопкой.