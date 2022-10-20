С 20 октября парламентарий Эрки Сависаар (Центристская партия) снова стал замещающим депутатом Таллиннского городского собрания, сообщает ERR.
Эрки Сависаар стал депутатом Таллиннского горсобрания
Эрки Сависаар стал депутатом Таллиннского горсобрания
До 20 января он будет работать в горсобрании вместо своего однопартийца Александра Зданкевича, который на три месяца приостановил депутатские полномочия.
Соответствующее решение накануне приняла столичная избирательная комиссия. На своем заседании она также продлила приостановку депутатских полномочий реформиста Андреса Суття, отечественника Свена Сестера и бывшего центриста Тыниса Лийната.
Вместо Суття до 31 марта депутатом останется Вильяр Яаму, вместо Сестера – Карл Сандер Казе (до 20 января), вместо Лийната – Мирослав Березовский (до 11 февраля).