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Аавиксоо: до конца года оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области не останется

Павел Соболев
, журналист
Аавиксоо: до конца года оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области не останется
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  • На ход войны введение военного положения не повлияет, но позволит отбирать у населения имущество
  • Под разговоры об эвакуации мирных жителей РФ будет тихо уводить войска с правого берега Днепра
  • Лукашенко понимает, что среди народа Беларуси российская агрессия не пользуется популярностью

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, бывший министр обороны Эстонии, академик Яак Аавиксоо среди прочего ответил на вопросы, касающиеся указа Владимира Путина о введении военного положения на оккупированных территориях, а также вероятности прямого вступления Беларуси в военный конфликт на стороне России.

- Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в четырех частично оккупированных регионах Украины. Имеет ли какое-то практическое значение указ Путина? Или же этот просто элемент пропаганды, который никак не повлияет на ситуацию на этих частично оккупированных территориях и на ход ведущихся там боевых действий?

- Во-первых, сам факт, что в этих регионах введено военное положение, показывает, что у России там есть серьезные проблемы, на которые нужно как-то реагировать. Да, у этого указа есть и пропагандистская цель, но он также влечет за собой новую юридическую реальность для тех людей, которые там живут, потому что, конечно, оккупационная власть со введением военного положения получает дополнительные полномочия.

Теперь оказались легитимированы те шаги оккупационной власти, как военной, так и гражданской, которые было бы очень трудно выставить законными без введения военного положения. Поэтому путинский указ будет влиять на жизнь местных жителей, которых теперь можно мобилизовывать. У них теперь можно отбирать имущество в пользу армии. А вот с точки зрения такических или стратегических военных целей этот указ едва ли может иметь хоть какое-то значение.

- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявил 18 октября, что в районе Херсона сложилась напряженная ситуация, в связи с которой придется принять непростые решения. О каких непростых решениях может идти речь? Об отступлении российских войск? Или о намерениях любой ценой отстоять позиции России в Херсоне? Или даже — как с опаской предполагают некоторые эксперты — о возможном применении в Херсонской области тактического ядерного оружия?

- Применение Россией ядерного оружия на данном этапе войны мне представляется исключительно маловероятным. Ясно, что это крайняя мера, и очень трудно понять, как такой шаг мог бы помочь сейчас России, каких целей она могла бы им достичь. В Кремле должны совсем сойти с ума, чтобы нанести ядерный удар.

Те непростые решения, о которых говорит генерал Суровикин, касаются того, что с правого берега Днепра российским войскам рано или поздно уйти придется. В условиях украинского наступлнения россиянам нет никакого смысла держать там до последнего эти десять тысяч человек.

А вот что касается эвакуации мирного населения, то трудно представить, чтобы это население можно было бы вывезти оттуда прям целиком. Это исключительно масштабная задача, едва ли которую российская сторона в состоянии решить.

По всей видимости, все разговоры об эвакуации мирного населения Херсонской области являются информационной шумихой. Под завесой такого шума и будут происходить и отступление войск, и вывоз коллаборантов и их родственников. С большой долей вероятности можно сказать, что еще до конца этого года оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области не останется.

- Британская газета Guardian написала 19 октября, что уничтожение иранских дронов-камикадзе, которые массово запускает Россия, обходится Украине дороже, чем России — их закупка. С помощью этих дронов у России получается очень результативно уничтожать энергетические объекты, что вызывает и мгновенный эффект, сразу оставляя людей без света и отопления, и усиливает панические настроения у жителей Украины в свете приближения зимы. Есть ли надежда, что Украине — конечно, с помощью западных поставок вооружений — удастся в ближайшее время обезопасить себя от дроновых атак?

- Первые шаги в этом направлении делаются уже прямо сейчас. Помощь, которая сделает украинское небо защищеннее, уже поступает в Украину. Поступают системы ПВО. К сожалению, Израиль пока не очень готов оказать такую помощь Украине. Вероятно, именно Израиль сейчас располагает самыми эффективными технологиями и вооружениями подобного рода.

Если сейчас речь о двадцати или тридцати миллионах евро, которые Россия тратит на эти дроны, а Украина — на отражение атак этих дронов, то нужно понимать, что это, в общем, небольшие суммы с учетом объемов той военной помощи, которая поступает Украине. Размер которой исчисляется не в миллионах, а в миллиардах. Так что можно быть уверенным, что и у России найдутся средства на новые партии дронов, и у Украины найдутся деньги для того, чтобы сдерживать эти атаки.

Главный смысл российских дроновых атак — оказание психологического давления на население Украины, на украинские власти, на западные правительства. Россия хочет временного дипломатического решения и хочет поставить власти западных государств в ситуацию, когда им придется отвечать на вопросы своих граждан о том, как людям справляться с жизнью предстоящей зимой. Мол, помощь Украине — это хорошо, но где людям взять деньги на оплату счетов за электричество и газ.

- В начале этой недели министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с заявлением, что «региональная группировка войск России и Беларуси приступила к вооруженной защите Союзного государства». В последние недели очень много писалось о том, что Владимир Путин может принуждать Александра Лукашенко провести мобилизацию среди населения Беларуси. Насколько велика вероятность того, что участие Беларуси в российской военной агрессии станет более заметным, чем оно было до сих пор?

- Александр Лукашенко — очень специфический политик. Он может быть диктатором и автократом, но это вовсе не означает, что он обязательно во всем согласен с Путиным. Я думаю, что он прекрасно понимает, что если он пойдет на фактическую утрату Беларусью независимости, то ничего не останется ни от него самого, ни от его друзей.

Лукашенко тем или иным способом будет противодействовать тому, чтобы армия Беларуси открыто выступила бы в этом конфликте на стороне России. При этом совершенно очевидно, что населением Беларуси российская агрессия не поддерживается. Вряд ли жители Беларуси жаждут воевать против Украины. Мы же помним, что со стороны населения Беларуси были и диверсии, и саботаж против российских военных. Такие вещи возникли не на пустом месте.

Среди жителей Беларуси довольно сильны как раз проукраинские настроения. За такие настроения там можно подвергнуться репрессиям, но они существуют. И имеется довольно большой риск, что если будет отдано прямое или косвенное распоряжение о вступлении армии Беларуси в войну на стороне России, то командование этой армии откажется следовать такому решению.

Поэтому вероятность вступления Беларуси в войну невелика, но и полностью исключить ее нельзя, и в силу этой причины Украина вынуждена держать довольно большие силы у границы с Беларусью. Конечно, эти войска очень бы приходились сейчас Украине на восточном фронте.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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