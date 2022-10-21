Аавиксоо: до конца года оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области не останется

- Применение Россией ядерного оружия на данном этапе войны мне представляется исключительно маловероятным. Ясно, что это крайняя мера, и очень трудно понять, как такой шаг мог бы помочь сейчас России, каких целей она могла бы им достичь. В Кремле должны совсем сойти с ума, чтобы нанести ядерный удар.
Те непростые решения, о которых говорит генерал Суровикин, касаются того, что с правого берега Днепра российским войскам рано или поздно уйти придется. В условиях украинского наступлнения россиянам нет никакого смысла держать там до последнего эти десять тысяч человек.
А вот что касается эвакуации мирного населения, то трудно представить, чтобы это население можно было бы вывезти оттуда прям целиком. Это исключительно масштабная задача, едва ли которую российская сторона в состоянии решить.
По всей видимости, все разговоры об эвакуации мирного населения Херсонской области являются информационной шумихой. Под завесой такого шума и будут происходить и отступление войск, и вывоз коллаборантов и их родственников. С большой долей вероятности можно сказать, что еще до конца этого года оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области не останется.
- Британская газета Guardian написала 19 октября, что уничтожение иранских дронов-камикадзе, которые массово запускает Россия, обходится Украине дороже, чем России — их закупка. С помощью этих дронов у России получается очень результативно уничтожать энергетические объекты, что вызывает и мгновенный эффект, сразу оставляя людей без света и отопления, и усиливает панические настроения у жителей Украины в свете приближения зимы. Есть ли надежда, что Украине — конечно, с помощью западных поставок вооружений — удастся в ближайшее время обезопасить себя от дроновых атак?