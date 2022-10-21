Аавиксоо: до конца года оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области не останется

- Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в четырех частично оккупированных регионах Украины. Имеет ли какое-то практическое значение указ Путина? Или же этот просто элемент пропаганды, который никак не повлияет на ситуацию на этих частично оккупированных территориях и на ход ведущихся там боевых действий?

- Во-первых, сам факт, что в этих регионах введено военное положение, показывает, что у России там есть серьезные проблемы, на которые нужно как-то реагировать. Да, у этого указа есть и пропагандистская цель, но он также влечет за собой новую юридическую реальность для тех людей, которые там живут, потому что, конечно, оккупационная власть со введением военного положения получает дополнительные полномочия.

Теперь оказались легитимированы те шаги оккупационной власти, как военной, так и гражданской, которые было бы очень трудно выставить законными без введения военного положения. Поэтому путинский указ будет влиять на жизнь местных жителей, которых теперь можно мобилизовывать. У них теперь можно отбирать имущество в пользу армии. А вот с точки зрения такических или стратегических военных целей этот указ едва ли может иметь хоть какое-то значение.